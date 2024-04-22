Об этом Владимир Зеленский сказал в своем традиционном вечернем обращении в понедельник, 22 апреля. Он провел ставку, где были выслушаны доклады о работе ОПК – долгосрочных контрактов, которые уже есть и уже работают и которые еще требуют отдельного внимания

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Зеленский провел ставку

Каждый в правительстве Украины, в наших Силах обороны четко понимает поставленные задачи. Конечно, был доклад Главкома ВСУ по ситуации на фронте. Был еще отдельный военный доклад сегодня после Ставки. Только что докладывал также руководитель ГУР. Очевидно, что сейчас весь наш потенциал должен работать даже больше, чем на сто процентов, чтобы удержать ситуацию и вернуть Украине инициативу,

– рассказал украинский президент.

По его словам, сейчас весь потенциал должен работать даже больше, чем на сто процентов, чтобы удержать ситуацию и вернуть Украине инициативу. Тем более, что сейчас наконец фиксируется положительное движение по американской помощи и продолжается работа над тем, чтобы украинский потенциал был поддержан именно таким оружием, которое необходимо нашим воинам.

Он отметил, что она необходима не только для того, чтобы выстоять, но для того, чтобы действовать ради украинских целей и защиты наших людей. Как отметил Владимир Зеленский, это было обсуждено с американским президентом Джозефом Байденом.

"Я благодарен господину Президенту, его команде, всем в Конгрессе Соединенных Штатов, персонально господину спикеру Джонсону – всем, кто поддерживает активную защиту свободы, – я благодарен за решение в пользу нашей защиты от российского террора и в пользу нашей возможности завершить войну справедливо - настоящим миром для всех украинцев", – добавил украинский лидер.

ATACMS для Украины

Именно перед разговором с президентом Соединенных Штатов оккупанты ударили по телебашне в Харькове. Как отметил украинский лидер, это было очевидным запугиванием, чтобы террор был заметен всему городу и чтобы попытаться ограничить Харьков в связи и доступе к информации.

На сегодняшний день продолжается работа над восстановлением сигнала. Харьков и другие города срочно нуждаются в защите, в том числе и систем ПВО Patriot. В то же время, по его словам, нужно наносить максимальные впечатления всему, что Россия использует как базу для террора и для своей военной логистики.

Я благодарен всем в мире, кто готов нам с этим помогать и мы работаем с нашими американскими партнерами ради увеличения наших возможностей. Четыре приоритета, они ключевые: защита неба, современная артиллерия, дальнобойность и чтобы пакеты американской поддержки прибыли как можно быстрее. А сегодняшний результат – в договоренностях об ATACMS для Украины все точки расставлены. Спасибо, господин Президент! Спасибо, Конгресс! Спасибо, Америка,

– заявил Владимир Зеленский.

Началась работа над двусторонним соглашением о безопасности

Президент Украины также добавил, что украинская и американская команды начали работу над двусторонним договором безопасности, которое нужно сделать образцовым. Необходимо, чтобы она принесла "не только больше безопасности нашим народам, но и помогла всей европейской истории двигаться правильно и только мирно".

В частности, Владимир Зеленский встретился с делегацией конгрессменов, посещающих Украину. Они являются членами Палаты представителей. Совместно с ними было обсуждено, как именно можно сделать 2024 год результативным для Украины и всей коалиции "защитников международного порядка".

И с конгрессменами, и с Президентом Байденом сегодня говорили о подготовке первого Глобального саммита мира. Для всех нас все равно важно, чтобы формат саммита мира и Формула мира стали историей успеха для Украины и мирового большинства, для всех, кто стремится жить по правилам международного права и мирно,

– добавил он.

Украинский лидер также выразил благодарность всем, кто помогает преодолевать российский террор, всем защищающим и воюющим против российских оккупантов. В частности, президент выделил результаты 35-й отдельной бригады морской пехоты, действующей на Приднепровском направлении, а также 58-м отдельной мотопехотной и 72-й отдельной механизированной бригады, воюющих в Донецкой области.