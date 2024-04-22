Про це Володимир Зеленський сказав у своєму традиційному вечірньому зверненні у понеділок, 22 квітня. Він провів ставку, де було вислухано доповіді щодо роботи ОПК – довгострокових контрактів, які вже є та вже працюють і які ще потребують окремої уваги

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Зеленський провів ставку

Кожен в уряді України, в наших Силах оборони чітко розуміє поставлені завдання. Звичайно, була доповідь Головкома ЗСУ щодо ситуації на фронті. Була ще окрема військова доповідь сьогодні після Ставки. Щойно доповідав також керівник ГУР. Очевидно, що зараз увесь наш потенціал має працювати навіть більше, ніж на сто відсотків, щоб втримати ситуацію й повернути Україні ініціативу,

– розповів український президент.

За його словами, наразі увесь потенціал має працювати навіть більше, ніж на сто відсотків, щоб втримати ситуацію й повернути Україні ініціативу. Тим більше, що зараз нарешті фіксується позитивний рух щодо американської допомоги й триває робота над тим, щоб український потенціал був підтриманий саме такою зброєю, яка необхідна нашим воїнам.

Він наголосив, що вона необхідна не лише для того, аби вистояти, але для того, щоб діяти заради українських цілей та захисту наших людей. Як зауважив Володимир Зеленський, саме це було обговорено з американським президентом Джозефом Байденом.

"Я вдячний пану Президенту, його команді, усім у Конгресі Сполучених Штатів, персонально пану спікеру Джонсону - усім, хто підтримує активний захист свободи, – я вдячний за рішення на користь нашого захисту від російського терору й на користь нашої можливості завершити війну справедливо – справжнім миром для всіх українців", – додав український лідер.

ATACMS для України

Саме перед розмовою з президентом Сполучених Штатів окупанти вдарили по телевежі у Харкові. Як наголосив український лідер, це було очевидне залякування, щоб терор був помітний усьому місту і щоб спробувати обмежити Харків у зв’язку та доступі до інформації.

Станом на зараз триває робота над відновленням сигналу. Харків та інші міста терміново потребують захисту, зокрема і систем ППО Patriot. Водночас за його словами, потрібно завдавати максимальних уражень усьому, що Росія використовує як базу для терору й для своєї воєнної логістики.

Я вдячний усім у світі, хто готовий нам із цим допомагати, і ми працюємо з нашими американськими партнерами заради збільшення наших можливостей. Чотири пріоритети, вони ключові: захист неба, сучасна артилерія, далекобійність і щоб пакети американської підтримки прибули якнайшвидше. А сьогоднішній результат – у домовленостях про ATACMS для України всі крапки розставлені. Дякую, пане Президенте! Дякую, Конгресе! Дякую, Америко,

– заявив Володимир Зеленський.

Розпочалася робота над двосторонньою безпековою угодою

Президент України також додав, що українська та американська команди розпочали роботу над двосторонньою безпековою угодою, яку потрібно зробити взірцевою. Необхідно аби вона принесла "не лише більше безпеки нашим народам, а й допомогла всій європейській історії рухатися правильно й тільки мирно".

Зокрема, Володимир Зеленський зустрівся із делегацією конгресменів, які відвідують Україну. Вони є членами Палати представників. Спільно з ними було обговорено те, як саме можна зробити 2024 рік результативним для України та всієї коаліції "захисників міжнародного порядку".

І з конгресменами, і з Президентом Байденом сьогодні говорили також про підготовку першого Глобального саміту миру. Для всіх нас однаково важливо, щоб формат саміту миру й Формула миру стали історією успіху для України та світової більшості, для всіх, хто прагне жити за правилами міжнародного права й мирно,

– додав він.

Український лідер також висловив вдячність усім, хто допомагає долати російський терор, усім тим, хто захищає та воює проти російських окупантів. Зокрема, президент виокремив результати 35-ї окремої бригади морської піхоти, яка діє на Придніпровському напрямку, а також 58-му окрему мотопіхотну та 72-гу окрему механізовану бригади, які воюють на Донеччині.