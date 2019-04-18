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      Коломойский планирует вернуться в Украину

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      Игорь Коломойский
      Игорь Коломойский / Фото из открытых источников

      Украинский олигарх Игорь Коломойский, который с сентября 2018 года живет в Израиле, обещает в случае победы Владимира Зеленского на президентских выборах вернуться в Украину.

      Об этом Коломойский рассказал в интервью программе "Схемы", сообщает "Радио Свобода".

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      На вопрос, вернется ли он в случае избрания Владимира Зеленского президентом, Коломойский ответил утвердительно.

      Конечно. Я собирался и раньше вернуться, но сейчас там всякие случаи... У меня были планы вернуться в Украину между первым и вторым туром, еще до первого тура. Но в связи с тем, что такая острая политическая борьба, и чтобы не вносить суматоху и переполох я решил здесь спокойно отсидеться и не нервировать никого в Украине,
      – пояснил бизнесмен.

      Он также признался, что хочет, чтобы президентом Украины стал именно Зеленский.

      Связь между украинским олигархом Коломойским и шоуменом очевидна. Оба они заявляют о том, что отношения между ними только партнерские и в рамках бизнеса. Ранее СМИ выяснили, что адвокат Коломойского Андрей Богдан представляет кандидата в президенты Владимира Зеленского и его команду на официальных встречах и продолжает системно летать в олигарха.

      Также олигарх и кипрская компания Triantal Investments Ltd. 9 апреля изменили свой судебный иск к Украине и дополнили цого требованием вернуть пакеты акций "ПриватБанка", которыми Коломойский и Triantal ранее обладали. Впоследствии в интервью Коломойский заявил, что хочет от Украины компенсации в два миллиарда долларов за национализацию "ПриватБанка".

      Сейчас в НАБУ находятся три уголовные производства, затрагивающих интересы олигарха Игоря Коломойского: по выводу денег из "ПриватБанка" и "Укрнафты" и неуплаты авиакомпанией МАУ собрания государстве.

      Коломойський, Зеленський
      Дела Игоря Коломойского

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      Теги: Новости политики Владимир Зеленский Игорь Коломойский Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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