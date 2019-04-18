Коломойский планирует вернуться в Украину
Украинский олигарх Игорь Коломойский, который с сентября 2018 года живет в Израиле, обещает в случае победы Владимира Зеленского на президентских выборах вернуться в Украину.
Об этом Коломойский рассказал в интервью программе "Схемы", сообщает "Радио Свобода".
Читайте также: Это полный бред, – Гонтарева о желании Коломойского получить компенсацию за "ПриватБанк"
На вопрос, вернется ли он в случае избрания Владимира Зеленского президентом, Коломойский ответил утвердительно.
Конечно. Я собирался и раньше вернуться, но сейчас там всякие случаи... У меня были планы вернуться в Украину между первым и вторым туром, еще до первого тура. Но в связи с тем, что такая острая политическая борьба, и чтобы не вносить суматоху и переполох я решил здесь спокойно отсидеться и не нервировать никого в Украине,
– пояснил бизнесмен.
Он также признался, что хочет, чтобы президентом Украины стал именно Зеленский.
Связь между украинским олигархом Коломойским и шоуменом очевидна. Оба они заявляют о том, что отношения между ними только партнерские и в рамках бизнеса. Ранее СМИ выяснили, что адвокат Коломойского Андрей Богдан представляет кандидата в президенты Владимира Зеленского и его команду на официальных встречах и продолжает системно летать в олигарха.
Также олигарх и кипрская компания Triantal Investments Ltd. 9 апреля изменили свой судебный иск к Украине и дополнили цого требованием вернуть пакеты акций "ПриватБанка", которыми Коломойский и Triantal ранее обладали. Впоследствии в интервью Коломойский заявил, что хочет от Украины компенсации в два миллиарда долларов за национализацию "ПриватБанка".
Сейчас в НАБУ находятся три уголовные производства, затрагивающих интересы олигарха Игоря Коломойского: по выводу денег из "ПриватБанка" и "Укрнафты" и неуплаты авиакомпанией МАУ собрания государстве.
Дела Игоря Коломойского
Выбор редакции
-
Дебаты между Порошенко и Зеленским на "Олимпийском": о чем уже договорились штабы кандидатовсегодня , 01:12
-
"Манчестер Сити" обыграл дома "Тоттенхэм", но вылетел из Лиги чемпионов: видеосегодня , 00:12
-
Как "Олимпийский" готовится к дебатам между Порошенко и Зеленским: фото, видео17 апреля , 23:06