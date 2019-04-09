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      Коломойский в суде требует вернуть ему "Приватбанк"

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      Коломойский судится с Украиной
      Коломойский судится с Украиной / Коллаж 24 канала

      Украинский олигарх Игорь Коломойский, о тесной связи которого с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским много говорят в СМИ, и кипрская компания Triantal Investments Ltd. 9 апреля изменили свой судебный иск к Украине. Его дополнили требованием вернуть пакеты акций "Приватбанка", которыми Коломойский и Triantal раньше владели.

      Хозяйственный суд Киева с конца февраля 2019 года рассматривает иск Игоря Коломойского о признании недействительным договора купли-продажи Украиной как государством акций "Приватбанка" (21 декабря 2016 года). Но на очередном заседании по делу Коломойский решил изменить условия иска. Об этом сообщила пресс-служба "Приватбанка".

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      Как изменил свой иск к Украине Игорь Коломойский?

      9 апреля суд рассмотрел заявление об изменении предмета иска. Коломойский и кипрская компания Triantal Investments Ltd. теперь будут требовать у Украины не только отмены договора купли-продажи "Приватбанка", но и возвращения и Коломойскому, и компании соответствующего пакета акций банка.

      Заметим, что до национализации Коломойскому принадлежали чуть более 41% акций "Приватбанка", а Triantal Investments Ltd – чуть меньше 17% акций. То есть вместе они имели контрольный пакет акций – более 50%+1 акция.

      Что говорил Игорь Коломойский о своем конфликте с Украиной из-за "Приватбанка" – читайте здесь

      Какой была позиция государства?

      Министерство финансов Украины ходатайствовало, чтобы суд исковое заявление Коломойского и Triantal Investments Ltd. не рассматривал. Выразило сомнение относительно процессуального права кипрской компании выдвигать иски к Украине. А также указало на отсутствие в исковом заявлении доказательств наличия права собственности Коломойского на простые именные акции "Приватбанка".

      Суд не оставил ходатайство Минфина без внимания, но отклонил его. После чего объявил перерыв в заседании до 16 апреля.

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      Что случилось с "Приватбанком"?"Приватбанк" работает на рынке Украины с 1992 года, был и является крупнейшим банком по объему активов. Но после кризиса в банковской системе правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Боголюбов, принял решение о национализации крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

      Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, из-за которой они потеряли свои акции, незаконной. А вот "Приватбанк" и государство требуют от экс-владельцев дополнительного возмещения убытков. Сейчас стороны ведут судебные споры как в Украине, так и заграницей. Например, в июне 2018 года НБУ подал иск в Швейцарии к Коломойскому за невыполнение им обязательств по кредитам рефинансирования, выданным "Приватбанком" в период между 2008 и 2015 годами.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Приватбанк Игорь Коломойский
      Источник: 24 канал
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