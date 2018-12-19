Нацбанк подал очередной иск против Коломойского

Нацбанк подал еще один иск против бывшего владельца "Приватбанка" Игоря Коломойского в установленный в швейцарской системе правосудия срок. Общая сумма иска составляет 6,64 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Иск в Первую инстанцию Суда республики и кантона Женева подан с целью взыскания с Игоря Коломойского задолженности как финансового поручителя перед Национальным банком по личным поручительствам, предоставленным в 2016 году по пяти договорам о предоставлении кредитов рефинансирования банка,

– рассказали в Нацбанке.

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Как отметили в пресс-службе НБУ, они пытались решить вопрос возврата долгов без доведения дела до суда, однако Коломойский отказался, поэтому финрегулятор был вынужден подать в суд.

Напомним, что Нацбанк подал в украинские суды около 150 исков против Коломойского и связанных с ним компаний. Сейчас суды уже приняли 20 решений в пользу Нацбанка на общую сумму 1,2 миллиарда гривен.