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      Нацбанк подав черговий позов проти Коломойського

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      Черговий позов проти Коломойського від Нацбанку
      Черговий позов проти Коломойського від Нацбанку / volynnews.com

      Нацбанк подав ще один позов проти колишнього власника "ПриватБанку" Ігоря Коломойського у встановлений швейцарською системою правосуддя строк. Загальна сума позову становить 6,64 мільярда гривень.

      Про це повідомляє прес-служба НБУ.

      Позов Першої інстанції Суду республіки та кантона Женева подано з метою стягнення з Ігоря Коломойського заборгованості як з фінансового поручителя перед Національним банком за особистими поруками, наданими у 2016 році за п’ятьма договорами про надання кредитів рефінансування банку,
      – розповіли в Нацбанку.

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      Як зазначили в прес-службі НБУ, вони намагались вирішити питання повернення боргів без доведення справи до суду, однак Коломойський відмовився, тому фінрегулятор був змушений подати до суду.

      Нагадаємо, що Нацбанк подав до українських судів близько 150 позовів проти Коломойського та пов’язаних з ним компаній. Наразі суди вже ухвалили 20 рішень на користь Нацбанку на загальну суму 1,2 мільярда гривень.

      Теги: Новини України НБУ Ігор Коломойський Приватбанк
      Джерело: 24 Канал
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