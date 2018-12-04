19:05
4 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Казуси на саміті G20. Засекречені файли від Мінкульту
      Вєсті Кремля
      23:48, 3 грудня
      Вєсті. UA. Великий провал Порошенка. Балакучий малорос Євгеній
      Вєсті.UA
      23:18, 3 грудня
      Через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Табу та заборони в Союзі
      Згадати все
      22:30, 30 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Коломойський з успіхом домігся скасування Всесвітнього арешту активів Високим судом

      446 Читать новость на русском
      Високий суд
      Високий суд / slovoidilo.ua

      Високий суд Лондона повністю відхилив позов ПриватБанку до Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова і наказав українському банку повністю відшкодувати понесені судові витрати двом своїм колишнім основним акціонерам.

      Про це йдеться в прес-релізі адвокатів Коломойського.

      За даними адвокатів, суд встановив, що Всесвітній арешт активів ("ВАА") було видано помилково, і що ПриватБанк навмисно сфабрикував позов таким чином, щоб у банку з'явилася можливість залучити пана Коломойського і пана Боголюбова до розгляду [параграф 100].

      "Суддя Фанкурт встановив також, що дії ПриватБанку були неприпустимими і являли собою зловживання правами пана Коломойського і пана Боголюбова, згідно зі статтею 6 "Конвенції Лугано", про розгляд позовів за місцем реєстрації", – йдеться в прес-релізі.

      Також Суддя Фанкурт, за даними адвокатів, зазначив "серйозне нерозкриття і спотворення інформації" ПриватБанком в своєму позові [параграф 176] і, відповідно, відхилив Всесвітній Арешт Активів.

      ПриватБанк спочатку висував претензії на суму близько 1,91 млрд доларів США. Суддя Фанкурт встановив, що максимально можлива сума "ймовірного" позову проти Відповідачів повинна бути зменшена на приблизно 1,4 млрд доларів США до 515 млн доларів США, що є зменшенням позовних вимог, які спочатку були пред'явлені ПриватБанком, на 75%. Суддя не зробив ніяких висновків про те, що будь-яка сума взагалі належить ПриватБанку.

      Суддя також чітко дав зрозуміти, що він не зробив ніяких висновків про те, чи мало місце будь-яке шахрайство. Суддя зазначив у своєму Рішенні, винесеному 23 листопада 2018 року, наступне: "Пан Сміт покладався на висновки в моєму судженні про шахрайство епічного масштабу. На мою думку, це не висновки, а спостереження. Чи мало місце шахрайство, можливо буде предметом судових розглядів де-небудь, коли-небудь".

      Надалі, в своєму Рішенні, Суддя Фанкурт встановив, що даний випадок був відповідним для визнання переважного успіху Відповідачів і що Приватбанк має компенсувати їм всі витрати, понесені в результаті судового позову. Суд встановив попередню суму платежів на користь Відповідачів, в рахунок компенсації їх витрат, на загальну суму 7,5 мільйона фунтів стерлінгів, з яких 4 мільйони фунтів стерлінгів повинні бути виплачені пану Коломойському протягом 28 днів.

      Ендрю Лафферті, партнер юридичної компанії Fieldfisher і представник пана Коломойського, заявив наступне: "Ми раді, що Суддя встановив, що Всесвітній Арешт Активів повинен бути знятий в результаті серйозних і навмисних приховань і спотворення фактів з боку Приватбанку перед Судом в ході слухань, на яких Світовий Арешт Активів було накладено і на яких Відповідачі не були присутні. Коломойський завжди стверджував, що позови, подані Банком, політично мотивовані, помилкові і будуть програні".

      Теги: Новини України Гроші Фінанси Приватбанк Ігор Коломойський
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як змінилися ціни на газ та видатки на субсидії за 5 років: інфографіка
      сьогодні , 19:05 Як змінилися ціни на газ та видатки на субсидії за 5 років: інфографіка
      Яніна Ткачук 9
      Что происходит с мораторием на землю
      сьогодні , 19:00 Что происходит с мораторием на землю
      Сергій Фурса 22
      Як насолоджуватись здоровим повітрям та дихати на повні груди
      сьогодні , 19:30 Як насолоджуватись здоровим повітрям та дихати на повні груди
      "Развели как котят бюрократов": какая судьба ждет Центрэнерго
      сьогодні , 18:30 "Развели как котят бюрократов": какая судьба ждет Центрэнерго
      Сергій Фурса 180
      Хто такий Алан Тьюрінг: один із творців сучасної інформатики та штучного інтелекту
      сьогодні , 18:06 Хто такий Алан Тьюрінг: один із творців сучасної інформатики та штучного інтелекту
      188
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Легальних підстав на від'єднання Криму від України немає, — експерт
       27 лютого 2014 , 14:54 1
      Святкові події Києва до Нового року та Різдва: афіша грудня та січня
      8 грудня 2017 , 09:07
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада , 19:28
      Нова надія Реала – Баба: він забиває як Мессі та Роналдінью, а його брат представляє Барселону
       15 листопада , 22:29
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук