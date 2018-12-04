Коломойський з успіхом домігся скасування Всесвітнього арешту активів Високим судом

Високий суд Лондона повністю відхилив позов ПриватБанку до Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова і наказав українському банку повністю відшкодувати понесені судові витрати двом своїм колишнім основним акціонерам.

Про це йдеться в прес-релізі адвокатів Коломойського.

За даними адвокатів, суд встановив, що Всесвітній арешт активів ("ВАА") було видано помилково, і що ПриватБанк навмисно сфабрикував позов таким чином, щоб у банку з'явилася можливість залучити пана Коломойського і пана Боголюбова до розгляду [параграф 100].

"Суддя Фанкурт встановив також, що дії ПриватБанку були неприпустимими і являли собою зловживання правами пана Коломойського і пана Боголюбова, згідно зі статтею 6 "Конвенції Лугано", про розгляд позовів за місцем реєстрації", – йдеться в прес-релізі.

Також Суддя Фанкурт, за даними адвокатів, зазначив "серйозне нерозкриття і спотворення інформації" ПриватБанком в своєму позові [параграф 176] і, відповідно, відхилив Всесвітній Арешт Активів.

ПриватБанк спочатку висував претензії на суму близько 1,91 млрд доларів США. Суддя Фанкурт встановив, що максимально можлива сума "ймовірного" позову проти Відповідачів повинна бути зменшена на приблизно 1,4 млрд доларів США до 515 млн доларів США, що є зменшенням позовних вимог, які спочатку були пред'явлені ПриватБанком, на 75%. Суддя не зробив ніяких висновків про те, що будь-яка сума взагалі належить ПриватБанку.

Суддя також чітко дав зрозуміти, що він не зробив ніяких висновків про те, чи мало місце будь-яке шахрайство. Суддя зазначив у своєму Рішенні, винесеному 23 листопада 2018 року, наступне: "Пан Сміт покладався на висновки в моєму судженні про шахрайство епічного масштабу. На мою думку, це не висновки, а спостереження. Чи мало місце шахрайство, можливо буде предметом судових розглядів де-небудь, коли-небудь".

Надалі, в своєму Рішенні, Суддя Фанкурт встановив, що даний випадок був відповідним для визнання переважного успіху Відповідачів і що Приватбанк має компенсувати їм всі витрати, понесені в результаті судового позову. Суд встановив попередню суму платежів на користь Відповідачів, в рахунок компенсації їх витрат, на загальну суму 7,5 мільйона фунтів стерлінгів, з яких 4 мільйони фунтів стерлінгів повинні бути виплачені пану Коломойському протягом 28 днів.

Ендрю Лафферті, партнер юридичної компанії Fieldfisher і представник пана Коломойського, заявив наступне: "Ми раді, що Суддя встановив, що Всесвітній Арешт Активів повинен бути знятий в результаті серйозних і навмисних приховань і спотворення фактів з боку Приватбанку перед Судом в ході слухань, на яких Світовий Арешт Активів було накладено і на яких Відповідачі не були присутні. Коломойський завжди стверджував, що позови, подані Банком, політично мотивовані, помилкові і будуть програні".