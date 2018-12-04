Коломойский с успехом добился отмены Всемирного ареста активов Высоким судом
Высокий суд Лондона полностью отклонил иск ПриватБанка к Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову и приказал украинскому банку полностью возместить понесенные судебные издержки двоим своим бывшим основным акционерам.
Об этом говорится в пресс-релизе адвокатов Коломойского.
По данным адвокатов, суд установил, что Всемирный арест активов ("ВАА") был издан ошибочно, и что ПриватБанк намеренно сфабриковал иск таким образом, чтобы у банка возникла возможность вовлечь господина Коломойского и господина Боголюбова в разбирательство [параграф 100].
"Судья Фанкурт установил также, что действия ПриватБанка являлись недопустимыми и представляли собой злоупотребление правами господина Коломойского и господина Боголюбова, согласно Статье 6 Конвенции Лугано, о рассмотрении исков по месту регистраци", – говорится в пресс-релизе.
Также Судья Фанкурт, по данным адвокатов, отметил "серьезное нераскрытие и искажение информации" ПриватБанком в своем иске [параграф 176] и, соответственно, отклонил Всемирный арест активов.
По данным адвокатов, суд установил, что Всемирный арест активов ("ВАА") был издан ошибочно, и что ПриватБанк намеренно сфабриковал иск таким образом, чтобы у банка возникла возможность вовлечь господина Коломойского и господина Боголюбова в разбирательство [параграф 100].
"Судья Фанкурт установил также, что действия ПриватБанка являлись недопустимыми и представляли собой злоупотребление правами господина Коломойского и господина Боголюбова, согласно Статье 6 Конвенции Лугано, о рассмотрении исков по месту регистраци", – говорится в пресс-релизе.
Также Судья Фанкурт, по данным адвокатов, отметил "серьезное нераскрытие и искажение информации" ПриватБанком в своем иске [параграф 176] и, соответственно, отклонил Всемирный арест активов.
Судья также четко дал понять, что он не сделал никаких выводов о том, имело ли место какое-либо мошенничество. Судья отметил в своем Решении, вынесенном 23 ноября 2018 года, следующее: "Господин Смит полагался на выводы в моем суждении о мошенничестве эпического масштаба. По моему мнению, это не выводы, а наблюдения. Имело ли место мошенничество, возможно будет являться предметом судебных разбирательств где-нибудь, когда-нибудь".
В дальнейшем, в своем Решении, Судья Фанкурт установил, что данный случай являлся подходящим для признания подавляющего успеха Ответчиков и что, поэтому, Приватбанк должен компенсировать им все затраты, понесенные в результате судебного иска. Суд установил предварительную сумму платежей в пользу Ответчиков, в счет компенсации их затрат, на общую сумму 7,5 миллионов фунтов стерлингов, из которых 4 миллиона фунтов стерлингов должны быть выплачены господину Коломойскому в течение 28 дней.
Эндрю Лафферти, партнер юридической компании Fieldfisher и представитель господина Коломойского заявил следующее: "Мы рады, что Судья установил, что Всемирный арест активов должен быть снят в результате серьезных и преднамеренных сокрытий и искажения фактов со стороны Приватбанка перед Судом в ходе слушаний, на которых Всемирный арест активов был наложен и на которых Ответчики не присутствовали. Г-н Коломойский всегда утверждал, что иски, поданные Банком, политически мотивированы, ошибочны и будут проиграны".
Источник: 24 Канал
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