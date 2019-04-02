ВСП уволил судью, которая вынесла решение в пользу олигарха Коломойского

Высший совет правосудия решил уволить судью Соломенского суда Киева Людмилу Кизюн, которая удовлетворила иск известного олигарха Игоря Коломойского.

Отмечается, что так ее наказали за совершение существенного дисциплинарного проступка, передает сайт "Высший совет правосудия".

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Накануне НАБУ, САП, Нацбанк и ООО "Астерс Консалт" подали жалобу на судью из-за того, что в 2017 году Кизюн приняла решение по иску олигарха и бывшего совладельца "Приватбанка" Игоря Коломойского.



Олигарх Игорь Коломойский

Тогда она своим приговором запретила компаниям, которые вели расследование вывода средств из банка, осуществлять любую деятельность, касающуюся расследования возможных мошеннических схем.

По мнению жалобщика, указанное постановление суда основывается исключительно на предположениях судьи, не содержит никаких ссылок на доказательства и препятствует хозяйственной деятельности указанных в постановлении юридических лиц, что является вмешательством в их деятельность,

– заявили в Совете правосудия.

Также ВСП решила, что принятые судьей временные запреты были подобны тем, которые олигарх хотел получить после рассмотрения дела по существу, а это является несоблюдением законодательства. Такие нарушения Кизюн были грубыми и свидетельствуют о ее необъективности и несправедливости.

"Допущенные судьей Кизюн нарушения привели к существенным негативным последствиям как для ответчиков – Национального банка Украины, Министерства финансов Украины, ПАО КБ "Приватбанк", так и для авторитета правосудия", – добавили в ВСП.