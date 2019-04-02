16:07
2 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: В РФ изобрели галлюциногенное оружие. Путин возвращает Мишу
      Вєсті Кремля
      00:01, сегодня
      Вести.UA: Ляшко придумал, как стать президентом. Порошенко передает Зеленскому символы власти
      Вєсті.UA
      23:12, 1 апреля
      Махинации, подделки и сомнительные нотариусы: возмутительные схемы захвата имущества в столице
      ЦРУ
      09:00, 29 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Дальнобойщики в рейсе
      Згадати все
      15:31, 30 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      ВСП уволил судью, которая вынесла решение в пользу олигарха Коломойского

      132 Читати новину українською
      Высший совет правосудия уволил судью Людмилу Кизюн
      Высший совет правосудия уволил судью Людмилу Кизюн / Обозреватель

      Высший совет правосудия решил уволить судью Соломенского суда Киева Людмилу Кизюн, которая удовлетворила иск известного олигарха Игоря Коломойского.

      Отмечается, что так ее наказали за совершение существенного дисциплинарного проступка, передает сайт "Высший совет правосудия".

      Читайте также: Суд снова арестовал активы Коломойского, – СМИ

      Накануне НАБУ, САП, Нацбанк и ООО "Астерс Консалт" подали жалобу на судью из-за того, что в 2017 году Кизюн приняла решение по иску олигарха и бывшего совладельца "Приватбанка" Игоря Коломойского.

      Олігарх Ігор Коломойський
      Олигарх Игорь Коломойский

      Тогда она своим приговором запретила компаниям, которые вели расследование вывода средств из банка, осуществлять любую деятельность, касающуюся расследования возможных мошеннических схем.

      По мнению жалобщика, указанное постановление суда основывается исключительно на предположениях судьи, не содержит никаких ссылок на доказательства и препятствует хозяйственной деятельности указанных в постановлении юридических лиц, что является вмешательством в их деятельность,
      – заявили в Совете правосудия.

      Также ВСП решила, что принятые судьей временные запреты были подобны тем, которые олигарх хотел получить после рассмотрения дела по существу, а это является несоблюдением законодательства. Такие нарушения Кизюн были грубыми и свидетельствуют о ее необъективности и несправедливости.

      "Допущенные судьей Кизюн нарушения привели к существенным негативным последствиям как для ответчиков – Национального банка Украины, Министерства финансов Украины, ПАО КБ "Приватбанк", так и для авторитета правосудия", – добавили в ВСП.

      blog_ava
      Благовещение 2019 в Украине: дата, традиции и приметы
      сегодня
      38810
      Теги: НАБУ Новости Украины САП Приватбанк Игорь Коломойский Судьи
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Чому суспільство обрало Зеленського?
      сегодня , 15:00 Чому суспільство обрало Зеленського?
      Катерина Одарченко 2178
      Санкції проти Росії: друг Путіна продовжує скуповувати в Україні дефіцитну сировину
      сегодня , 14:30 Санкції проти Росії: друг Путіна продовжує скуповувати в Україні дефіцитну сировину
      Сергій Лещенко 361
      Цены на квартиры в новостройках Киева в марте: чего ждать после выборов
      сегодня , 14:03 Цены на квартиры в новостройках Киева в марте: чего ждать после выборов
      224
      Выборы президента Украины-2019: прогноз букмекеров
      сегодня , 12:54 Выборы президента Украины-2019: прогноз букмекеров
      34716
      Любимое место для автолюбителей: полезные советы, как удобно обустроить гараж
      сегодня , 10:00 Любимое место для автолюбителей: полезные советы, как удобно обустроить гараж
      234
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      В Киевсовете состоялось венчание "революционной" пары
       5 февраля 2014 , 20:21 14
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Первый тест-драйв Tesla Roadster 2020 года показали на видео
       27 августа 2018 , 16:20
      Молодой полузащитник Динамо заинтересовал турецкий топ-клуб
       22 ноября 2018 , 13:46
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук