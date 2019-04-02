ВРП звільнила суддю, яка винесла рішення на користь олігарха Коломойського

Вища рада правосуддя вирішила звільнити суддю Солом'янського суду Києва Людмилу Кізюн, яка задовольнила позов відомого олігарха Ігоря Коломойського.

Зазначається, що так її покарали за вчинення істотного дисциплінарного проступку, передає сайт "Вища рада правосуддя".

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Напередодні НАБУ, САП, Нацбанк та ТОВ "Астерс Консалт" подали скаргу на суддю через те, що у 2017 році Кізюн ухвалила рішення за позовом олігарха і колишнього співвласника "Приватбанку" Ігоря Коломойського.



Олігарх Ігор Коломойський

Тоді вона своїм вироком заборонила компаніям, які вели розслідування виведення коштів з банку, здійснювати будь-яку діяльність, що стосується розслідування можливих шахрайських схем.

На думку скаржника, зазначена ухвала суду ґрунтується виключно на припущеннях судді, не містить жодних посилань на докази та перешкоджає господарській діяльності зазначених в ухвалі юридичних осіб, що є втручанням у їхню діяльність,

– заявили у Раді правосуддя.

Також ВРП вирішила, що прийняті суддею тимчасові заборони були подібні тим, які олігарх хотів отримати після розгляду справи по суті, а це є недотриманням законодавства. Такі порушення Кізюн були грубими та свідчать про її необ'єктивність та несправедливість.

"Допущені суддею Кізюн порушення призвели до істотних негативних наслідків як для відповідачів – Національного банку України, Міністерства фінансів України, ПАТ КБ "Приватбанк", так і для авторитету правосуддя", – додали у ВРП.