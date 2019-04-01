Суд знову арештував активи Коломойського

Печерський суд Києва знову арештував активи групи компаній "Приват", що належить українському олігарху Ігорю Коломойському. Зокрема, під арешт потрапили 11 земельних ділянок "Буковелю".

Рішення прийняли 22 березня у межах справи про можливе виведення 19 мільярдів гривень рефінансування, залученого "Приватбанком" у Нацбанку до націоналізації, повідомляє Finbalance.

Читайте також: Із "Приватбанку" на рахунки "95 кварталу" вивели 41 мільйон доларів

Відповідно до судових матеріалів, ці активи "Нацбанк" отримав як іпотеку чи заставу для забезпечення боргів "Приватбанку".

Так, за клопотанням Генпрокуратури під арешт потрапили 11 земельних ділянок компанії "Скорзонера" – засновниці гірськолижного курорту "Буковель". Так аж доля спіткала 8 земельних ділянок компанії "Гаджибей", приміщення компанії "Приватофіс" та майно "Нікопольського заводу феросплавів".

Зазначимо, на початку лютого Печерський райсуд Києва у межах того ж кримінального провадження накладав арешт на інші активи "приватівських" структур, у тому числі – майно частини зі згаданих вище компаній.

Окрім того, Коломойський потрапив до списку "Миротворця". Серед причин – громадянство інших країн, а також маніпуляції та дестабілізація суспільно-політичного життя в Україні.

У чому суть "справи "Приватбанку"?18 грудня 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, націоналізував цей банк.



У червні 2018 року НБУ подав судовий позов у Швейцарії до Коломойського через невиконання ним зобов'язань за наданим у 2016 році особовим поручительством по кредитах рефінансування, виданих "Приватбанку" в період між 2008 і 2015 роками. Оскільки всі спроби НБУ врегулювати питання погашення Коломойським заборгованості за кредитами виявилися безуспішними, центробанк 18 грудня 2018 року подав у першу інстанцію суду Республіки і кантону Женеви позов проти Коломойського на загальну суму 6,64 мільярда гривень.