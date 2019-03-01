Із "Приватбанку" на рахунки "95 кварталу" вивели 41 мільйон доларів

Депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" Володимир Ар'єв заявив, що із "Приватбанку" на рахунки "95 кварталу" через офшори вивели 41 мільйон доларів.

На своїй сторінці у Facebook Ар'єв виклав номери контрактів і дати банківських трансферів.

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За його словами, виведення такої кількості коштів відбулось за схемою кредитування компаній, які пов’язаних з Ігорем Коломойським. Частина цих грошей – це те, що виділив НБУ на рефінансування банку.

Усі компанії, на рахунки яких виводилися кошти, зареєстровані в офшорних зонах. Унаслідок махінацій гроші поступили на рахунки фірм, власниками яких є учасники студії "Квартал 95". Гроші, мовляв, виводилися частинами, починаючи з 2012 року, з моменту співпраці Коломойського і Зеленського.

На компанії, який Зеленський вказав у своїй декларації, надходили відповідні кошти за цією схемою. Звичайно, що він не міг не знати, що ці кошти ідуть від Коломойського. Це підтверджує дуже міцний і політичний, і фінансовий зв'язок,

– наголосив Ар'єв.

Кандидат у президенти Володимир Зеленський наразі ситуацію не коментує.