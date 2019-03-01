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      Із "Приватбанку" на рахунки "95 кварталу" вивели 41 мільйон доларів

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      Із "Приватбанку" на рахунки "95 кварталу" вивели 41 мільйон доларів
      Із "Приватбанку" на рахунки "95 кварталу" вивели 41 мільйон доларів / Hyser

      Депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" Володимир Ар'єв заявив, що із "Приватбанку" на рахунки "95 кварталу" через офшори вивели 41 мільйон доларів.

      На своїй сторінці у Facebook Ар'єв виклав номери контрактів і дати банківських трансферів.

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      За його словами, виведення такої кількості коштів відбулось за схемою кредитування компаній, які пов’язаних з Ігорем Коломойським. Частина цих грошей – це те, що виділив НБУ на рефінансування банку.

      Усі компанії, на рахунки яких виводилися кошти, зареєстровані в офшорних зонах. Унаслідок махінацій гроші поступили на рахунки фірм, власниками яких є учасники студії "Квартал 95". Гроші, мовляв, виводилися частинами, починаючи з 2012 року, з моменту співпраці Коломойського і Зеленського.

      На компанії, який Зеленський вказав у своїй декларації, надходили відповідні кошти за цією схемою. Звичайно, що він не міг не знати, що ці кошти ідуть від Коломойського. Це підтверджує дуже міцний і політичний, і фінансовий зв'язок,
      – наголосив Ар'єв.

      Кандидат у президенти Володимир Зеленський наразі ситуацію не коментує.

      blog_ava
      Скільки парафій Московського патріархату перейшли до Православної церкви України
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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Приватбанк Гроші Квартал 95
      Джерело: 24 канал
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