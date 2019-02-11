"Злітає, як ракета": експерт про те, чому зростає рейтинг Зеленського

Президентська кампанія керівника студії "Квартал 95" Володимира Зеленського має багато спільного з кампанією президента США Дональда Трампа.

Таку думку висловив керівник політичних програм Українського інституту майбутнього Юрій Романенко.

Зокрема, він зазначив, що і Трамп, і Зеленський ефективно просувають свої образи, досягаючи максимального ефекту внаслідок мінімальних ресурсів, віддають перевагу швидким діям і рішенням та ставлять своїх опонентів перед фактом. Водночас вони оминають ті сфери, де видаватимуться неефективними.

"Опоненти називали Зеленського клоуном, а він це обернув на флешмоб, де всі розповідали, чому вони клоуни. Він перетворив проблему на перевагу. Його симпатики казали: "Ми теж клоуни, ми такі самі прості люди, ми страждаємо від цієї держави. Тому ми із Зеленським", – пояснив експерт.

Крім цього, як і Трамп, Зеленський комунікує із симпатиками через соціальні мережі, що є проявом антисистемності, критикує старий порядок, не маючи зобов’язань перед ним. Це допомогло йому здобути підтримку невдоволених.

Зеленський поламав гру багатьом. Його вихід у другий тур геть не фейк і не фантастика, як могло здатися півтора місяця тому. Це стало реальністю. Він може навіть перемогти на президентських виборах,

– вважає Юрій Романенко.

Водночас він зазначив, що Петро Порошенко, очевидно, не захоче втрачати владу, а тому намагатиметься зірвати вибори, якщо другий тур відбуватиметься без нього або він явно поступатиметься у ньому суперникам. Як останній шанс для себе ці вибори використовуватиме й Тимошенко.

"Багато політиків старої хвилі стають неконкурентними і неадекватними. На наших очах на цих виборах відбувається драматичний поворот, драматичний злам старих еліт. Новий час ламає їх руками Зеленського та інших молодих політиків", – вважає експерт.

Він також підкреслив, що поява Зеленського у політиці стала поштовхом до змін у соціальній системі, яка не хоче адаптуватися під нові умови. А якщо кварталівець вирішить питання організаційної мережі, то може показати "прорив" у другому турі.

"Зеленський злітає, як ракета. І витягує той сегмент електорату, який на вибори останніми роками не ходив. Це молодь, "противсіхи", які бачать у ньому не так людину, яка може вирішити всі проблеми, як людину яка може покарати, принести проблеми олігархам і старій еліті", – підсумував Юрій Романенко.