"Взлетает, как ракета": эксперт о том, почему растет рейтинг Зеленского

Такое мнение высказал руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко.

В частности, он отметил, что и Трамп, и Зеленский эффективно продвигают свои образы, достигая максимального эффекта за счет минимальных ресурсов, предпочитают быстрые действия и решения, и ставят своих оппонентов перед фактом. В то же время они обходят те сферы, где будут выглядеть неэффективными.



«Оппоненты называли Зеленского клоуном, а он это превратил во флешмоб, где все рассказывали, почему они клоуны. Он превратил проблему в преимущество. Его сторонники говорили: «Мы тоже клоуны, мы такие же простые люди, мы страдаем от этого государства. Поэтому мы с Зеленским», – объяснил эксперт.



Кроме того, как и Трамп, Зеленский коммуницирует со сторонниками напрямую – через социальные сети, что является проявлением антисистемности, критикует старый порядок, не имея обязательств перед ним. Это помогло ему получить поддержку недовольных.

Зеленский поломал игру многим. Его выход во второй тур совсем не фейк и не фантастика, как могло показаться полтора месяца назад. Это стало реальностью. Он может даже победить на президентских выборах, – считает Юрий Романенко.



В то же время он отметил, что Петр Порошенко, очевидно, не захочет терять власть, а потому будет пытаться сорвать выборы, если второй тур будет проходить без него или он будет явно уступать в нем соперникам. В качестве последнего шанса для себя эти выборы будет использовать и Тимошенко.



«Многие политики старой волны становятся неконкурентными и неадекватными. У нас на глазах на этих выборах происходит драматический поворот, драматический слом старых элит. Новое время ломает их руками Зеленского и других молодых политиков», – считает эксперт.



Он также подчеркнул, что появление Зеленского в политике стало толчком к изменениям в социальной системе, которая не хочет адаптироваться к новым условиям. А если кварталовец решит вопрос организационной сети, то может показать «прорыв» во втором туре.



«Зеленский взлетает, как ракета. И вытягивает тот сегмент электората, который на выборы в последние годы не ходил. Это молодежь, «противсехи», которые видят в нем не сколько человека, который может решить все проблемы, столько человека, который может наказать, принести проблемы олигархам и старой элите», – подытожил Юрий Романенко.