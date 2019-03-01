Из "Приватбанка" на счета "95 квартала" вывели 41 миллион долларов

Депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев заявил, что из "Приватбанка" на счета "95 квартала" через оффшоры вывели 41 миллион долларов.

На своей странице в Facebook Арьев выложил номера контрактов и даты банковских трансферов.

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По его словам, вывод такого количества средств произошел по схеме кредитования компаний, связанных с Игорем Коломойским. Часть этих денег - это то, что выделил НБУ на рефинансирование банка.

Все компании, на счета которых выводились средства, зарегистрированы в оффшорных зонах. В результате махинаций деньги поступили на счета фирм, владельцами которых являются участники студии "Квартал 95". Деньги, мол, выводились частями, начиная с 2012 года, с момента сотрудничества Коломойского и Зеленского.

На компании, которые Зеленский указал в своей декларации, поступали соответствующие средства по этой схеме. Конечно, он не мог не знать, что эти средства идут от Коломойского. Это подтверждает очень прочную и политическую, и финансовую связь,

– отметил Арьев.

Кандидат в президенты Владимир Зеленский пока ситуацию не комментирует.