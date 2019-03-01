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      Из "Приватбанка" на счета "95 квартала" вывели 41 миллион долларов

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      Из "Приватбанка" на счета "95 квартала" вывели 41 миллион долларов
      Из "Приватбанка" на счета "95 квартала" вывели 41 миллион долларов / Hyser

      Депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев заявил, что из "Приватбанка" на счета "95 квартала" через оффшоры вывели 41 миллион долларов.

      На своей странице в Facebook Арьев выложил номера контрактов и даты банковских трансферов.

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      По его словам, вывод такого количества средств произошел по схеме кредитования компаний, связанных с Игорем Коломойским. Часть этих денег - это то, что выделил НБУ на рефинансирование банка.

      Все компании, на счета которых выводились средства, зарегистрированы в оффшорных зонах. В результате махинаций деньги поступили на счета фирм, владельцами которых являются участники студии "Квартал 95". Деньги, мол, выводились частями, начиная с 2012 года, с момента сотрудничества Коломойского и Зеленского.

      На компании, которые Зеленский указал в своей декларации, поступали соответствующие средства по этой схеме. Конечно, он не мог не знать, что эти средства идут от Коломойского. Это подтверждает очень прочную и политическую, и финансовую связь,
      – отметил Арьев.

      Кандидат в президенты Владимир Зеленский пока ситуацию не комментирует.

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      Теги: Новости Украины Деньги Владимир Зеленский Квартал 95 Приватбанк
      Источник: 24 канал
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