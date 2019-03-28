Коломойський загримів у "Чистилище"

Український олігарх Ігор Коломойський потрапив до списку "Миротворця". Серед причин – маніпуляції та дестабілізація суспільно-політичного життя в Україні.

Окрім того, Коломойський порушив законодавство України, отримавши громадянство інших країн, йдеться у повідомленні на сайті центру.

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Так, з 1995 року Коломойський має громадянство Ізраїлю, про що заявив у Лондонському арбітражному суді в 2007 році та підтвердив це для "Радіо Свобода".

Які ще причини включення Коломойського до списку "Миротворця":

свідома участь у дестабілізації суспільно-політичного життя в Україні;

маніпуляція суспільно-значущою інформацією;

організація поширення завідомо недостовірної інформації на підконтрольному телеканалі.

За даними "Миротворця", 2014 року Коломойський продав паливо ЗСУ за завищеною ціною. У 2017 році бізнесмена звинуватили в незаконному виведенні 2 мільярдів доларів з "ПриватБанку".

У чому суть "справи "Приватбанку"?18 грудня 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, націоналізував цей банк.



У червні 2018 року НБУ подав судовий позов у Швейцарії до Коломойського через невиконання ним зобов'язань за наданим у 2016 році особовим поручительством по кредитах рефінансування, виданих "Приватбанку" в період між 2008 і 2015 роками. Оскільки всі спроби НБУ врегулювати питання погашення Коломойським заборгованості за кредитами виявилися безуспішними, центробанк 18 грудня 2018 року подав у першу інстанцію суду Республіки і кантону Женеви позов проти Коломойського на загальну суму 6,64 мільярда гривень.

Центр "Миротворець" просить правоохоронні органи розглядати дану публікацію на сайті як заяву про вчинення цим громадянином усвідомлених діянь проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень,

– йдеться в повідомленні.

Що таке "Миротворець"?Це – неурядова організація, яка займається дослідженням ознак злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Ресурс складає і публікує у відкритому доступі базу, де вказані персональні дані людей, які вважаються сепаратистами або ж "агентами Кремля".