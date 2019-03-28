Коломойский загремел в "Чистилище"

Украинский олигарх Игорь Коломойский попал в список "Миротворца". Среди причин – манипуляции и дестабилизация общественно-политической жизни в Украине.

Кроме того, Коломойский нарушил законодательство Украины, получив гражданство других стран, говорится в сообщении на сайте центра.

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Так, с 1995 года Коломойский имеет гражданство Израиля, о чем заявил в Лондонском арбитражном суде в 2007 году и подтвердил это для "Радио Свобода".

Какие еще причины включения Коломойского в список "Миротворца":

сознательное участие в дестабилизации общественно-политической жизни в Украине;

манипуляция общественно-значимой информацией;

организация распространения заведомо недостоверной информации на подконтрольном телеканале.

По данным "Миротворца", в 2014 году Коломойский продал топливо ВСУ по завышенной цене. В 2017 году бизнесмена обвинили в незаконном выводе 2 миллиардов долларов из "Приватбанка".

В чем суть дела "Приватбанка"?



18 декабря 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, национализировало этот банк.



В июне 2018 НБУ подал судебный иск в Швейцарии к Коломойскому из-за невыполнения им обязательств по предоставленным в 2016 году личным поручительствам по кредитам рефинансирования, выданных "Приватбанку" в период между 2008 и 2015 годами. Поскольку все попытки НБУ урегулировать вопрос погашения Коломойским задолженности по кредитам оказались безуспешными, центробанк 18 декабря 2018 подал в первую инстанцию ​​суда Республики и кантона Женевы иск против Коломойского на общую сумму 6,64 миллиарда гривен.

Центр "Миротворец" просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных действий против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также других правонарушений,

– говорится в сообщении.

Что такое "Миротворец"?

Это – неправительственная организация, которая занимается исследованием признаков преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка. Ресурс составляет и публикует в открытом доступе базу, где указаны персональные данные людей, которые считаются сепаратистами или "агентами Кремля".