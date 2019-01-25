19:33
25 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Достойная компания для Януковича. Налог на фитнес в России
      Вєсті Кремля
      21:55, 24 января
      Вести. UA: Чем рискует Зеленский. Судный день Януковича
      Вєсті.UA
      19:53, 24 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Детское воспитание – на улице и дома
      Згадати все
      22:41, 22 января
      Телеканал новостей 24 Программы Честная политика
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Как Коломойский "кидает" партнеров и убегает от ФБР

      Честная политика 156 Читати новину українською

      Игорь Коломойский переехал из Женевы в Израиль. Главной причиной этого является расследование ФБР, которое проводится по нему в связи с возможным мошенничеством и отмыванием денег на территории США, в частности, через приобретение недвижимости в городе Кливленд.

      Как оказалось, один из бизнес–партнеров Коломойского Вадим Шульман, который был владельцем заводов в США, заподозрил своего партнера в сокрытии дохода.

      Читайте также: "Хлеба и зрелищ": как Порошенко использует тему Томоса ради сохранения власти

      Сначала Шульман попытался получить свою долю, подав иск на Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова в Высокий суд в Лондоне, но тот отказался рассматривать иск, объявив, что эти правоотношения находятся за пределами юрисдикции британской Фемиды.

      Шульман ФБР Коломойський
      Вадим Шульман, который подал иск против Игоря Коломойского

      Для этого Боголюбов, который много лет жил в английской столице и даже владел помпезным зданием прямо на Трафальгарской площади, наскоро развелся с женой. В дополнение он принес в суд чеки из спортивного клуба в Женеве, которые должны были подтвердить, что на самом деле он живет в Швейцарии и строгой британской столице не должно быть до него никакого дела.

      Британский суд признал эти аргументы еще весной 2018 года и отказался судить экс-партнеров. А в конце прошлого года такое же решение об отсутствии юрисдикции суд вынес по иску национализированного "Приватбанка".

      Но Шульман не остановился и написал заявление на Коломойского в ФБР, обвиняя его в мошенничестве, в частности, присвоении средств из общего бизнеса и дальнейшей их легализации путем приобретения недвижимости именно в Кливленде (большого отеля Westin). Сигнал о том, что в Америке сгущаются тучи, пришел к Коломойскому после запроса ФБР в некоторые банки на Западе, где были открыты его счета. Спецслужбу интересовало движение денег.

      Понимая, что в случае чего Швейцария выдаст его США, Коломойский перебрался в город Герцлия – курортный пригород Тель-Авива, столицы Израиля, гражданство которого он имеет вместе с паспортами Украины и Кипра.

      Боголюбов Коломойський ФБР суд
      Игорь Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов

      По информации журнала "Новое время", ФБР уже допросило партнеров Коломойского в США – это Моти Корф и Ури Лейбер, которые являются выходцами из еврейской общины штата Флорида. Лейбер даже входит в наблюдательный совет "Укрнафты", где миноритарной долей владеет Коломойский.

      Финансировать политиков – это привычка  не только Коломойского в Украине, который однажды рассказал в интервью, что только в течение двух избирательных кампаний 2006–2007 годов потратил 40 миллионов долларов. Чтобы закрепиться в американском истеблишменте, партнеры Коломойского – Корф и Лейбер – спонсировали предвыборную кампанию в Конгресс выдвиженки от Демократической партии Дебби Мукарсел-Пауэлл. По данным местной прессы, они вложились минимум в 700 тысяч долларов.

      Читайте также: Легализация криминальных авторитетов: на какие альянсы готов Порошенко, чтобы удержать власть

      Я могу подтвердить, что Коломойский, действительно, интересовал правоохранителей из Кливленда. Мне пришлось лично общался с агентами ФБР, которые прибыли из этого города в Киев несколько лет назад.

      Они попросили сообщить подробнее о том, как гражданин трех стран Игорь Коломойский за спиной украинского правительства подкупал Питера Ванхеке – директор компании "Укрнафта", в которой нам с вами как гражданам Украины принадлежит контрольный пакет – 50% плюс одна акция.

      Я имел в своем распоряжении копии некоторых документов, которые передал американцам – это тайные соглашения с менеджерами "Укрнафты" о дополнительном финансовом поощрении, которые заключал с ними Коломойский в секрете от государства. Кроме официальной зарплаты в "Укрнафте", они получали значительно больше средств от миноритарных акционеров – оффшорных компаний, которыми обладают Коломойский и Боголюбов.

      Таким образом, западное руководство "Укрнафты" вместо того, чтобы действовать в интересах всех собственников, находилось в зависимости от олигархов и постепенно превратилось в свадебных генералов. Документы свидетельствуют: за то, чтобы не вмешиваться в схемы олигарха в "Укрнафте", Ванхеке получал 3 миллиона долларов ежегодно! Плюс была предусмотрена еще дополнительная компенсация в размере 2 миллионов 250 тысяч долларов.

      Как результат, на момент устранения Ванхеке "Укрнафта" накопила долгов перед бюджетом – 2,5 миллиарда дивидендов и 10 миллиардов налоговых и рентных платежей.

      Но и новый руководитель "Укрнафты" британец Марк Роллинз своим приходом не внес ничего принципиально нового. Учитывая, что Коломойский имел на том же конкурсе несколько марионеток, которые не обжаловали победу Роллинза, я не удивлюсь, что аналогичный тайный контракт олигарх предложил и новому руководителю компании.

      Коломойский – не первый украинский олигарх, которым заинтересовались правоохранительные органы США. На самом деле, существует ошибочное мнение, что американцы должны расследовать коррупцию украинских чиновников. Интерес к украинским делам они проявляют только когда есть нарушение американских законов. Обычно, это отмывание средств в США путем покупки недвижимости.

      Первым и единственным громким делом стало дело Павла Лазаренко, который был задержан двадцать лет назад, в феврале 1999 году в аэропорту Нью-Йорка и попросил о политическом убежище – но вместо защиты Американского государства получил приговор в 8 лет тюрьмы. Лазаренко признали виновным в вымогательстве и отмывании денег, полученных от своего партнера Петра Кириченко.

      Лазаренко Тимошенко ФБР
      Павел Лазаренко был первый, кем заинтересовалось американское ФБР

      В общем, тогда американцы собрали доказательств, что Лазаренко получил откатов на сумму свыше 250 миллионов долларов, и примерно 100 миллионов были заплачены Юлией Тимошенко, но часть эпизодов не удалось подкрепить допросами в России, поэтому они были сняты с рассмотрения.

      Второй влиятельный украинский олигарх, попавший на радары спецслужб США – это Дмитрий Фирташ, которому предъявлено обвинение во взяточничестве и формировании преступной группировки.

      По данным ФБР, Фирташ с помощью взяток договорился с властями Индии о добыче титана, подкупив премьер-министра штата Андхра-Прадеша, а продукцию предложил авиастроительной компании Boeing.

      Фірташ ФБР США Тимошенко Коломойський
      Дмитрия Фирташа обвинили во взяточничестве

      США заинтересовались "индийскими" делами украинского олигарха. Фирташ был задержан пять лет назад в Вене с целью экстрадиции в США, но с помощью судебных обжалований ему удается до сих пор блокировать выдачу американцам.

      Читайте также: Как братья Дубневичи наживаются на пассажирах украинской железной дороги

      Все эти истории показывают, что бороться с коррупцией в Украине должны сами украинцы – надеяться на то, что нашу работу сделает кто-то другой. А начинается эта борьба с избрания честной власти на выборах. Рыба гниет с головы – поэтому в марте мы не имеем права на ошибку.

      Автор: Сергей Лещенко
      Теги: Новости США Новости Израиля Великобритания Игорь Коломойский Приватбанк Видеоблоги Честная политика
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Собственная квартира за 3 года: вся правда о рассрочке
      сегодня , 19:32 Собственная квартира за 3 года: вся правда о рассрочке
      2
      Детство в приюте, заключение и пожизненный статус любовницы: история успеха Коко Шанель
      сегодня , 19:00 Детство в приюте, заключение и пожизненный статус любовницы: история успеха Коко Шанель
      Марта Вересюк 35
      Как Коломойский "кидает" партнеров и убегает от ФБР
      сегодня , 18:30 Как Коломойский "кидает" партнеров и убегает от ФБР
      Сергій Лещенко 156
      Як Коломойський "кидає" партнерів і тікає від ФБР
      сегодня , 18:30 Як Коломойський "кидає" партнерів і тікає від ФБР
      Сергій Лещенко 44
      Печальный форум в Давосе, или Не зовите кризис – и он не придет!
      сегодня , 18:01 Печальный форум в Давосе, или Не зовите кризис – и он не придет!
      Борис Немировський 80
      Чому насправді Саакашвілі позбавили українського громадянства
       1 августа 2017 , 18:00
      Як Порошенко підриває імідж України в світі
       19 сентября 2017 , 07:00
      Новий політичний сезон: конфлікт між Порошенком і Гройсманом та союз Тимошенко і Авакова
       9 сентября 2017 , 11:00
      Легалізація кримінальних авторитетів: на які альянси готовий піти Порошенко, аби втримати владу
       14 января , 17:30
      Верховна Рада розійшлася на канікули з величезними боргами по реформах
       21 июля 2017 , 18:00
      Як Коломойський "кидає" партнерів і тікає від ФБР
       сегодня , 18:30
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук