Как Коломойский "кидает" партнеров и убегает от ФБР

Игорь Коломойский переехал из Женевы в Израиль. Главной причиной этого является расследование ФБР, которое проводится по нему в связи с возможным мошенничеством и отмыванием денег на территории США, в частности, через приобретение недвижимости в городе Кливленд.

Как оказалось, один из бизнес–партнеров Коломойского Вадим Шульман, который был владельцем заводов в США, заподозрил своего партнера в сокрытии дохода.

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Сначала Шульман попытался получить свою долю, подав иск на Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова в Высокий суд в Лондоне, но тот отказался рассматривать иск, объявив, что эти правоотношения находятся за пределами юрисдикции британской Фемиды.



Вадим Шульман, который подал иск против Игоря Коломойского

Для этого Боголюбов, который много лет жил в английской столице и даже владел помпезным зданием прямо на Трафальгарской площади, наскоро развелся с женой. В дополнение он принес в суд чеки из спортивного клуба в Женеве, которые должны были подтвердить, что на самом деле он живет в Швейцарии и строгой британской столице не должно быть до него никакого дела.

Британский суд признал эти аргументы еще весной 2018 года и отказался судить экс-партнеров. А в конце прошлого года такое же решение об отсутствии юрисдикции суд вынес по иску национализированного "Приватбанка".

Но Шульман не остановился и написал заявление на Коломойского в ФБР, обвиняя его в мошенничестве, в частности, присвоении средств из общего бизнеса и дальнейшей их легализации путем приобретения недвижимости именно в Кливленде (большого отеля Westin). Сигнал о том, что в Америке сгущаются тучи, пришел к Коломойскому после запроса ФБР в некоторые банки на Западе, где были открыты его счета. Спецслужбу интересовало движение денег.

Понимая, что в случае чего Швейцария выдаст его США, Коломойский перебрался в город Герцлия – курортный пригород Тель-Авива, столицы Израиля, гражданство которого он имеет вместе с паспортами Украины и Кипра.



Игорь Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов

По информации журнала "Новое время", ФБР уже допросило партнеров Коломойского в США – это Моти Корф и Ури Лейбер, которые являются выходцами из еврейской общины штата Флорида. Лейбер даже входит в наблюдательный совет "Укрнафты", где миноритарной долей владеет Коломойский.

Финансировать политиков – это привычка не только Коломойского в Украине, который однажды рассказал в интервью, что только в течение двух избирательных кампаний 2006–2007 годов потратил 40 миллионов долларов. Чтобы закрепиться в американском истеблишменте, партнеры Коломойского – Корф и Лейбер – спонсировали предвыборную кампанию в Конгресс выдвиженки от Демократической партии Дебби Мукарсел-Пауэлл. По данным местной прессы, они вложились минимум в 700 тысяч долларов.

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Я могу подтвердить, что Коломойский, действительно, интересовал правоохранителей из Кливленда. Мне пришлось лично общался с агентами ФБР, которые прибыли из этого города в Киев несколько лет назад.

Они попросили сообщить подробнее о том, как гражданин трех стран Игорь Коломойский за спиной украинского правительства подкупал Питера Ванхеке – директор компании "Укрнафта", в которой нам с вами как гражданам Украины принадлежит контрольный пакет – 50% плюс одна акция.

Я имел в своем распоряжении копии некоторых документов, которые передал американцам – это тайные соглашения с менеджерами "Укрнафты" о дополнительном финансовом поощрении, которые заключал с ними Коломойский в секрете от государства. Кроме официальной зарплаты в "Укрнафте", они получали значительно больше средств от миноритарных акционеров – оффшорных компаний, которыми обладают Коломойский и Боголюбов.

Таким образом, западное руководство "Укрнафты" вместо того, чтобы действовать в интересах всех собственников, находилось в зависимости от олигархов и постепенно превратилось в свадебных генералов. Документы свидетельствуют: за то, чтобы не вмешиваться в схемы олигарха в "Укрнафте", Ванхеке получал 3 миллиона долларов ежегодно! Плюс была предусмотрена еще дополнительная компенсация в размере 2 миллионов 250 тысяч долларов.

Как результат, на момент устранения Ванхеке "Укрнафта" накопила долгов перед бюджетом – 2,5 миллиарда дивидендов и 10 миллиардов налоговых и рентных платежей.

Но и новый руководитель "Укрнафты" британец Марк Роллинз своим приходом не внес ничего принципиально нового. Учитывая, что Коломойский имел на том же конкурсе несколько марионеток, которые не обжаловали победу Роллинза, я не удивлюсь, что аналогичный тайный контракт олигарх предложил и новому руководителю компании.

Коломойский – не первый украинский олигарх, которым заинтересовались правоохранительные органы США. На самом деле, существует ошибочное мнение, что американцы должны расследовать коррупцию украинских чиновников. Интерес к украинским делам они проявляют только когда есть нарушение американских законов. Обычно, это отмывание средств в США путем покупки недвижимости.

Первым и единственным громким делом стало дело Павла Лазаренко, который был задержан двадцать лет назад, в феврале 1999 году в аэропорту Нью-Йорка и попросил о политическом убежище – но вместо защиты Американского государства получил приговор в 8 лет тюрьмы. Лазаренко признали виновным в вымогательстве и отмывании денег, полученных от своего партнера Петра Кириченко.



Павел Лазаренко был первый, кем заинтересовалось американское ФБР

В общем, тогда американцы собрали доказательств, что Лазаренко получил откатов на сумму свыше 250 миллионов долларов, и примерно 100 миллионов были заплачены Юлией Тимошенко, но часть эпизодов не удалось подкрепить допросами в России, поэтому они были сняты с рассмотрения.

Второй влиятельный украинский олигарх, попавший на радары спецслужб США – это Дмитрий Фирташ, которому предъявлено обвинение во взяточничестве и формировании преступной группировки.

По данным ФБР, Фирташ с помощью взяток договорился с властями Индии о добыче титана, подкупив премьер-министра штата Андхра-Прадеша, а продукцию предложил авиастроительной компании Boeing.



Дмитрия Фирташа обвинили во взяточничестве

США заинтересовались "индийскими" делами украинского олигарха. Фирташ был задержан пять лет назад в Вене с целью экстрадиции в США, но с помощью судебных обжалований ему удается до сих пор блокировать выдачу американцам.

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Все эти истории показывают, что бороться с коррупцией в Украине должны сами украинцы – надеяться на то, что нашу работу сделает кто-то другой. А начинается эта борьба с избрания честной власти на выборах. Рыба гниет с головы – поэтому в марте мы не имеем права на ошибку.