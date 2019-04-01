Суд снова арестовал активы Коломойского

Печерский суд Киева снова арестовал активы группы компаний "Приват", принадлежащей украинскому олигарху Игорю Коломойскому. В частности, под арест попали 11 земельных участков "Буковеля".

Решение приняли 22 марта в рамках дела о возможном выводе 19 миллиардов гривен рефинансирования, привлеченного "Приватбанком" в Нацбанке до национализации, сообщает Finbalance.

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Согласно судебным материалам, эти активы "Нацбанк" получил как ипотеку или залог для обеспечения долгов "Приватбанка".

Так, по ходатайству Генпрокуратуры под арест попали 11 земельных участков компании "Скорзонера" – основательницы горнолыжного курорта "Буковель". Такая же судьба постигла 8 земельных участков компании "Гаджибей", помещения компании" Приватофис "и имущество"Никопольского завода ферросплавов".

Отметим, в начале февраля Печерский райсуд Киева в пределах того же уголовного производства накладывал арест на другие активы "приватовских" структур, в том числе – имущество части из упомянутых выше компаний.

Кроме того, Коломойский попал в список "Миротворца". Среди причин – гражданство других стран, а также манипуляции и дестабилизация общественно-политической жизни в Украине.

В чем суть "дела "Приватбанка"?

18 декабря 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент являлись Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, национализировало этот банк.



В июне 2018 года НБУ подал судебный иск в Швейцарии против Коломойского за неисполнение им обязательств по предоставленному в 2016 году личному поручительству по кредитам рефинансирования, выданных "Приватбанка" в период между 2008 и 2015 годами. Поскольку все попытки НБУ урегулировать вопрос погашения Коломойским задолженности по кредитам оказались безуспешными, центробанк 18 декабря 2018 года подал в первую инстанцию суда Республики и кантона Женевы иск против Коломойского на общую сумму 6,64 миллиарда гривен.