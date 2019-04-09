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      ФБР ответило на запрос журналистов по расследованию против Коломойского

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      Существует ли расследование ФБР против Игоря Коломойского
      Существует ли расследование ФБР против Игоря Коломойского / Politeka

      Журналисты направили запрос в Федеральное бюро расследований США с вопросом, существует ли в делах бюро расследование против украинского олигарха Игоря Коломойского. И с ФБР пришел оперативный ответ.

      Представитель ФБР Тина Джагерсон в письме "Радио Свобода" объяснила, что "в соответствии с политикой Министерства юстиции США Федеральное бюро расследований страны не подтверждает и не отрицает существование любого расследования".

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      Откуда информация о расследовании ФБР против Коломойского?

      Издание The Daily Beast 7 апреля 2019 года со ссылкой на свои источники написало, что ФБР изучает деятельность украинского бизнесмена и миллионера Игоря Коломойского. В частности, говорилось об отмывании денег. По информации издания, расследование продолжается уже достаточно давно и имеет масштабный характер.

      Между тем адвокат Коломойского Майк Салливан любую информацию такого рода отрицает: "Коломойский – бизнесмен. Точка. Его банк захватило правительство, утверждая, что банк был на грани катастрофы. Эта информация оказалась ошибочной".

      Как к Коломойскому относятся в Украине?

      В марте 2019 года Игорь Коломойский попал в список "Миротворца". Среди причин – гражданство других стран, политические манипуляции и дестабилизация общественной жизни в Украине, организация распространения заведомо ложной информации на подконтрольном телеканале.

      По данным "Миротворца", в 2014 году Коломойский продавал топливо ВСУ по завышенной цене. В 2017 году бизнесмена обвинили в незаконном выводе двух миллиардов долларов с "ПриватБанка".

      К слову, 8 апреля Игорь Коломойский заявил, что не планирует возвращать себе национализированный "ПриватБанк", но по утраченному капиталу в 2 миллиарда долларов после смены власти в Украине ожидает "справедливого суда".

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      Теги: Новости Украины Бизнес Деньги Новости США Расследования Игорь Коломойский Приватбанк
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