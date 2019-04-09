За штабом Зеленского "присматривает" адвокат Игоря Коломойского: доказательства

Адвокат олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан представляет кандидата в президенты Владимира Зеленского на официальных встречах и продолжает системно летать к олигарху.

Об этом говорится в программе "Наши деньги".

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Журналисты зафиксировали Андрея Богдана в штабе Зеленского на Печерске, где он вел переговоры с членами команды кандидата в президенты. В течение недели после первого тура его автомобиль приезжал туда несколько раз.



Фото в штабе после первого тура

Кроме того, 31 марта, в день голосования в первом туре президентских выборов, Богдан был во временном предвыборном штабе Зеленского в комплексе "Парковый".



Адвокат Коломойского ходит на встречи как представитель Зеленского

Кто такой Андрей Богдан?

Он является адвокатом Коломойского, который в 2014 году имел статус его советника как главы Днепропетровской области. Несмотря на выезд Коломойского из Украины, их сотрудничество с олигархом не закончилась. В 2016 году Богдан признавал, что Игорь Коломойский является одним из его клиентов.

По данным Bihus.Info, в только с начала 2019 года Богдан четыре раза наведывался в Тель-Авив, в 15 километрах от которого находится офис Коломойского. А в 2018 году Богдан постоянно летал в Женеву, где в то время жил и работал олигарх.



На встрече с представителями НАБУ

Публично роль адвоката Коломойского в команде Зеленского остается засекреченной. Представители штаба называют его просто "другом".

"Он участвует как старый друг Владимира Зеленского", – так объяснил роль Андрея Богдана спикер избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

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Зато в Киеве Андрей Богдан ходит на официальные встречи уже как представитель кандидата в президенты Зеленского. Так, вечером 3 апреля он вместе с основателем Центра противодействия коррупции Виталием Шабуниным посетил директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника.

И пресс-секретарь НАБУ, и Виталий Шабунин сообщили, что Андрей Богдан на встрече представлял кандидата в президенты Зеленского. Они уверяют, что говорили исключительно об антикоррупционной стратегии.

Кто этот человек, почему этот человек пришел – это уже вопрос к команде кандидата, которые определили, кто именно может прийти на эту встречу,

– пояснила пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифир.

"Я могу четко гарантировать – ни одно уголовное производство (по структурам Коломойского, деятельность которых расследует НАБУ – ред.) не обсуждалось. При этом Андрей Богдан представлял штаб Зеленского", – отметил основатель ГПК Виталий Шабунин.

Между тем в НАБУ находятся три уголовные производства, затрагивающие интересы олигарха Игоря Коломойского: по выводу денег из "ПриватБанка" и "Укрнафты" и неуплате авиакомпанией МАУ пошлин государству.



Дела Игоря Коломойского

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