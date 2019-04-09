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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      За штабом Зеленського "наглядає" адвокат Ігоря Коломойського: докази

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      Зв'яок Коломойського та Зеленського
      Зв'яок Коломойського та Зеленського / Фото з відкритих джерел

      Адвокат олігарха Ігоря Коломойського Андрій Богдан представляє кандидата у президенти Володимира Зеленського на офіційних зустрічах та продовжує системно літати до олігарха.

      Про це йдеться в програмі "Наші гроші".

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      Журналісти зафіксували Андрія Богдана у штабі Зеленського на Печерську, де він вів перемовини з членами команди кандидата в президенти. Протягом тижня після першого туру його автомобіль приїжджав туди декілька разів.

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      Фото у штабі після першого туру

      Крім того, 31 березня, у день голосування в першому турі президентських виборів, Богдан був в тимчасовому передвиборчому штабі Зеленського у комплексі "Парковий".

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      Адвокат Коломойського ходить на зустрічі як представник Зеленського

      Хто такий Андрій Богдан?Він є адвокатом Коломойського, який у 2014 році мав статус його радника як очільника Дніпропетровщини. Попри виїзд Коломойського з України, їхня співпраця з олігархом, не завершилася. У 2016 році Богдан визнавав, що Ігор Коломойський є одним з його клієнтів.

      За даними Bihus.Info, у тільки з початку 2019 року Богдан чотири рази навідувався до Тель-Авіву, в 15 кілометрах від якого розташований офіс Коломойського. А у 2018 році Богдан постійно літав у Женеву, де на той час жив і працював олігарх.

      ситник набу зеленський порошенко
      На зустрічі з представниками НАБУ

      Публічно роль адвоката Коломойського в команді Зеленського залишається утаємниченою. Представники штабу називають його просто "другом".

      "Він бере участь як давній товариш Володимира Зеленського", – так пояснив роль Андрія Богдана спікер виборчого штабу Зеленського Дмитро Разумков.

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      Натомість у Києві Андрій Богдан ходить на офіційні зустрічі вже як представник кандидата у президенти Зеленського. Так, ввечері 3 квітня він разом із засновником Центру протидії корупції Віталієм Шабуніним відвідав директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника.

      І прес-секретар НАБУ, і Віталій Шабунін повідомили, що Андрій Богдан на зустрічі представляв кандидата в президенти Зеленського. Вони запевняють, що говорили виключно про антикорупційну стратегію.

      Хто ця людина, чому саме ця людина прийшла – це вже питання до команди кандидата, які визначили, хто саме може прийти на цю зустріч,
      – пояснила прес-секретар НАБУ Світлана Оліфіра.

      “Я можу чітко гарантувати – жодне кримінальне провадження (щодо структур Коломойського, діяльність яких розслідує НАБУ - ред.) не обговорювалося. При цьому Андрій Богдан представляв штаб Зеленського”, – зазначив засновник ЦПК Віталій Шабунін.

      Тим часом в НАБУ перебувають три гучні кримінальні провадження, що зачіпають інтереси олігарха Ігоря Коломойського: щодо виведення грошей з "ПриватБанку" й "Укрнафти" та несплати авіакомпанією МАУ зборів державі.

      ККОЛОМОЙСЬКИЙ ПРИВАТБАНК
      Справи Ігоря Коломойського

      Дивіться відео повного випуску програми "Наші гроші з Денисом Бісугом":

       

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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Новини Ізраїля Ігор Коломойський Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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