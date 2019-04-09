Опальний Барна зчинив сутичку з представником команди Зеленського на українському каналі: відео

Нардеп від "Блоку Петра Порошенка" Олег Барна у коридорах телеканалу ZIK накинувся з кулаками на представника команди кандидата у президенти Володимира Зеленського – Святославом Юрашем.

Як зазначає мовник, сталося це після однієї із їхніх програм, на якій Юраш як запрошений гість коментував тему другого туру президентських виборів і обговорював майбутні дебати між чинним президентом Петром Порошенком і лідером "Кварталу 95" Володимиром Зеленським.

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Барна ж не був запрошеним на ефір і приїхав на канал спеціально, аби відповісти на заяви, які він почув у ефірі. Народний обранець зустрів Юраша, коли той якраз ішов до гримерки. Зокрема, він схопив представника команди Зеленського за горло, кілька разів стусонув його та у підсумку порвав тому сорочку. У конфлікт втрутилася охорона: вони спочатку розборонили учасників сутички, а потім вивели Барну з приміщення.

Як Барна ледь не задушив представника команди Зеленського: дивіться відео

За словами Юраша, Барні не сподобалося те, представник команди Зеленського говорив про Порошенка як головнокомандувача та Іловайськ.

Повторююсь, Петро Порошенко, як головнокомандувач мав вибір. Вибір між підкріпленням у Іловайськ і парадом. Він обрав парад. Стався котел, і тисячу кращих було втрачено. Цей вибір і численні інші ми не пробачимо "головнокомандувачу,

– наголосив Юраш.

До слова, він у лютому отримав від Президента України Петра Порошенка орден "За заслуги" III ступеня за діяльність під час Революції Гідності.

Щодо Барни, то нардеп спершу підтвердив, коли почув в ефірі слова Юраша про події в Іловайську, то одягнув військову форму та приїхав на телеканал. Політик також стверджує, що під час розмови його опонент "шарпнувся і вишиванку свою порвав". Невдовзі це допис було видалено та зараз він є недоступним.

Наразі ж на Facebook-сторінці Барни можна побачити лише гнівні та образливі дописи у бік Зеленського.

Олег Барна уже неодноразово потрапляв у різноманітні скандали, більшість з яких – сутички з іншими політиками. Зокрема, на початку грудня 2018 року він влаштував бійку з нардепом від ВО "Свобода" Юрієм Левченко. Сталося це у прямому ефірі телеканалу "Рада".

Має він і "зуб" на Зеленського – після того, як нардеп облаяв журналіста Ігоря Колтунова, лідер "Кварталу 95" запустив флешмоб з красномовним хештегом #Ідітьус*аку, що набув неабияку популярність серед користувачів мережі.