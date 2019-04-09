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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Опальный Барна начал потасовку с представителем команды Зеленского на украинском канале: видео

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      Схватил за горло и порвал рубашку: скандальный Барна – снова в центре внимания
      Схватил за горло и порвал рубашку: скандальный Барна – снова в центре внимания / Скриншот с видео

      Нардеп от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна в коридорах телеканала ZIK набросился с кулаками на представителя команды кандидата в президенты Владимира Зеленского – Святослава Юраша.

      Как отмечает вещатель, произошло это после одной из их программ, на которой Юраш как приглашенный гость комментировал тему второго тура президентских выборов и обсуждал будущие дебаты между действующим президентом Петром Порошенко и лидером "Квартала 95" Владимиром Зеленским.

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      Барна же не был приглашен на эфир и приехал на канал специально, чтобы ответить на заявления, которые он услышал в эфире. Народный избранник встретил Юраша, когда тот как раз шел в гримерку. В частности, он схватил представителя команды Зеленского за горло, несколько раз пнул его и в итоге порвал тому рубашку. В конфликт вмешалась охрана: они сначала разняли участников стычки, а потом вывели Барну из помещения.

      Как Барна едва не задушил представителя команды Зеленского: смотрите видео

      По словам Юраша, Барне не понравилось то, что представитель команды Зеленского говорил о Порошенко как главнокомандующем и Иловайске.

      Повторяюсь, Петр Порошенко, как главнокомандующий, имел выбор. Выбор между подкреплением в Иловайске и парадом. Он выбрал парад. Произошел котел, и тысяча лучших была потеряна. Этот выбор и многие другие мы не простим "главнокомандующему",
      – отметил Юраш.

      К слову, он в феврале получил от Президента Украины Петра Порошенко орден "За заслуги" III степени за деятельность во время Революции Достоинства.

      Что касается Барны, то нардеп сначала подтвердил, что услышав в эфире слова Юраша о событиях в Иловайске, одел военную форму и приехал на телеканал. Политик также утверждает, что во время разговора его оппонент "дернулся и вышиванку свою порвал". Вскоре это сообщение было удалено и сейчас оно недоступно.

      Пока же на Facebook-странице Барны можно увидеть только гневные и оскорбительные сообщения в сторону Зеленского.

      Барна, Юраш, сутичка, бійка, Зеленський, ZIK

      Олег Барна уже неоднократно попадал в различные скандалы, большинство из которых – столкновения с другими политиками. В частности, в начале декабря 2018 года он устроил драку с нардепом от ВО "Свобода" Юрием Левченко. Произошло это в прямом эфире телеканала "Рада".

      Имеет он и "зуб" на Зеленского – после того, как нардеп обругал журналиста Игоря Колтунова, лидер "Квартала 95" запустил флешмоб с красноречивым хэштегом #Ідітьус*аку, который получил большую популярность среди пользователей сети.

      В КАКИХ ЕЩЕ СКАНДАЛАХ ФИГУРИРОВАЛ ОЛЕГ БАРНА:

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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский столкновения Блок Петра Порошенко Олег Барна
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