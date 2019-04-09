Опальный Барна начал потасовку с представителем команды Зеленского на украинском канале: видео

Нардеп от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна в коридорах телеканала ZIK набросился с кулаками на представителя команды кандидата в президенты Владимира Зеленского – Святослава Юраша.

Как отмечает вещатель, произошло это после одной из их программ, на которой Юраш как приглашенный гость комментировал тему второго тура президентских выборов и обсуждал будущие дебаты между действующим президентом Петром Порошенко и лидером "Квартала 95" Владимиром Зеленским.

Читайте также: Год депутатских драк в Раде: кто пострадал больше всего

Барна же не был приглашен на эфир и приехал на канал специально, чтобы ответить на заявления, которые он услышал в эфире. Народный избранник встретил Юраша, когда тот как раз шел в гримерку. В частности, он схватил представителя команды Зеленского за горло, несколько раз пнул его и в итоге порвал тому рубашку. В конфликт вмешалась охрана: они сначала разняли участников стычки, а потом вывели Барну из помещения.

Как Барна едва не задушил представителя команды Зеленского: смотрите видео

По словам Юраша, Барне не понравилось то, что представитель команды Зеленского говорил о Порошенко как главнокомандующем и Иловайске.

Повторяюсь, Петр Порошенко, как главнокомандующий, имел выбор. Выбор между подкреплением в Иловайске и парадом. Он выбрал парад. Произошел котел, и тысяча лучших была потеряна. Этот выбор и многие другие мы не простим "главнокомандующему",

– отметил Юраш.

К слову, он в феврале получил от Президента Украины Петра Порошенко орден "За заслуги" III степени за деятельность во время Революции Достоинства.

Что касается Барны, то нардеп сначала подтвердил, что услышав в эфире слова Юраша о событиях в Иловайске, одел военную форму и приехал на телеканал. Политик также утверждает, что во время разговора его оппонент "дернулся и вышиванку свою порвал". Вскоре это сообщение было удалено и сейчас оно недоступно.

Пока же на Facebook-странице Барны можно увидеть только гневные и оскорбительные сообщения в сторону Зеленского.

Олег Барна уже неоднократно попадал в различные скандалы, большинство из которых – столкновения с другими политиками. В частности, в начале декабря 2018 года он устроил драку с нардепом от ВО "Свобода" Юрием Левченко. Произошло это в прямом эфире телеканала "Рада".

Имеет он и "зуб" на Зеленского – после того, как нардеп обругал журналиста Игоря Колтунова, лидер "Квартала 95" запустил флешмоб с красноречивым хэштегом #Ідітьус*аку, который получил большую популярность среди пользователей сети.

В КАКИХ ЕЩЕ СКАНДАЛАХ ФИГУРИРОВАЛ ОЛЕГ БАРНА: