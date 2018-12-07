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      Скандальний Барна влаштував бійку зі "свободівцем" у прямому ефірі: відео

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      Скандальний Барна влаштував бійку з Левченком у прямому ефірі
      Скандальний Барна влаштував бійку з Левченком у прямому ефірі / Колаж 24 Каналу

      Народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Олег Барна знову відзначився скандальною поведінкою. На цей раз політик побився зі своїм колегою, нардепом від ВО "Свобода" Юрієм Левченко у прямому ефірі телеканалу "Рада".

      Сутичка між нардепами сталася після того, як нардепи під час дискусії про воєнний стан почали ображати один одного.

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      Левченко назвав Барну "прислужником олігархату", після чого представник фракції БПП перейшов на "ти" й обізвав свого опонента "імпотентом" політичної сили під назвою "Свобода", "яка може тільки ляпати і патякати, прикриваючись гаслами, а нічого не робити".

      У свою чергу Левченко заявив, що Барна "показав свій рівень", і згадав, як той "п'яним зіткнувся із трамваєм".

      Після цих слів нардеп від БПП підбіг до "Свободівця", вдарив його по обличчю й той впав на підлогу зі стільця.

      Окрім того, на телеканалі заявили, що внаслідок бійки було пошкоджено телевізійне обладнання. За словами директора парламентського телеканалу Володимира Леха, це була "перша студійна бійка" в ефірі Ради за 20 років його існування.

      Дивіться відео бійки Барни і Левченка:

      Нагадаємо, Олег Барна вже неодноразово потрапляв у скандали. Так, 2 жовтня під час одного з голосувань у парламенті журналіст телеканалу 1+1 Ігор Колтунов помітив, як Барна одночасно натискав на кнопки за пультами трьох своїх колег. Помітивши "кнопкодавство", журналіст зробив зауваження нардепу, і почув у відповідь нецензурну лайку.

      У грудні 2017 року Барна отримав стусанів від учасників акції під будинком генпрокурора Юрія Луценка. Причиною стало те, що нардеп вдарив кулаком в око учасницю автопробігу. У жовтні того ж року, намагаючись потрапити на ранкове засідання Верховної Ради, Барна нарвався на розлючений натовп мітингувальників, які побили та обплювали політика з вигуками: "Йди працюй!"

      Теги: Новини України Новини політики Скандал Олег Барна Сутички Левченко Юрій Володимирович
      Джерело: 24 Канал
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