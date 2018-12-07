12:55
7 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Гнев Путина. Запрет курса валют в России
      Вєсті Кремля
      21:40, 6 декабря
      Вести.UA. Украинский аналог Пугачевой и Галкина. Радикальная идея Ляшко
      Вєсті.UA
      20:30, 6 декабря
      Куда коммунальщики тратят сотни миллионов гривен, или Зачем расчищать пляжи под Новый год
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская гигиена
      Згадати все
      22:30, 4 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Скандальный Барна устроил драку со "свободовцем" в прямом эфире: видео

      151 Читати новину українською
      Скандальный Барна устроил драку с Левченко в прямом эфире
      Скандальный Барна устроил драку с Левченко в прямом эфире / Коллаж 24 Канала

      Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна снова отличился скандальным поведением. На этот раз политик подрался со своим коллегой, нардепом от ВО "Свобода" Юрием Левченко в прямом эфире телеканала "Рада".

      Столкновение между нардепами произошло после того, как нардепы во время дискуссии о военном положении начали оскорблять друг друга.

      Читайте также: Нардепы Мосийчук и Шахов устроили новую жесткую драку в лифте: видео

      Левченко назвал Барную "прислужником олигархата", после чего представитель фракции БПП перешел на "ты" и обозвал своего оппонента "импотентом" политической силы под названием "Свобода", "которая может только болтать и болтать, прикрываясь лозунгами, но ничего не делать".

      В свою очередь Левченко заявил, что Барна "показал свой уровень", и вспомнил, как тот "пьяным столкнулся с трамваем".

      После этих слов нардеп от БПП подбежал к "Свободовцу", ударил его по лицу и тот упал на пол со стула.

      Кроме того, на телеканале заявили, что в результате драки было повреждено телевизионное оборудование. По словам директора парламентского телеканала Владимира Леха, это была "первая студийная драка" в эфире Рады за 20 лет его существования.

      Смотрите видео драки Барни и Левченко:

      Напомним, Олег Барна уже неоднократно попадал в скандалы. Так, 2 октября во время одного из голосований в парламенте журналист телеканала 1+1 Игорь Колтунов заметил, как Барна одновременно нажимал на кнопки за пультами трех своих коллег. Заметив "кнопкодавство", журналист сделал замечание нардепу, и услышал в ответ нецензурную брань.

      В декабре 2017 года Барна получил тумаков от участников акции под зданием генпрокурора Юрия Луценко. Причиной стало то, что нардеп ударил кулаком в глаз участницу автопробега. В октябре того же года, пытаясь попасть на утреннее заседание Верховной Рады, Барна нарвался на разъяренную толпа митингующих, которые избили и оплевали политика с криками: "Иди работай!"

      Теги: Новости политики Новости Украины Скандал Левченко Юрий Владимирович столкновения Олег Барна
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Ми повинні знати їх: хто загинув на війні в листопаді 2019 року
      сегодня , 12:00 Ми повинні знати їх: хто загинув на війні в листопаді 2019 року
      Соломія Соломка 1451
      Какие дела НАБУ аномально долго не рассматриваются в судах: рейтинг
      6 декабря , 22:51 Какие дела НАБУ аномально долго не рассматриваются в судах: рейтинг
      108
      У держави немає надійніших союзників, аніж її армія та флот: хто руйнував та відбудовував ЗСУ
      6 декабря , 20:30 У держави немає надійніших союзників, аніж її армія та флот: хто руйнував та відбудовував ЗСУ
      Артем Овдієнко 1570
      Софийский собор может стать главным для УПЦ: 10 фактов о нем
      6 декабря , 19:02 Софийский собор может стать главным для УПЦ: 10 фактов о нем
      Світлана Попова 423
      Россия мечется: очередная информационая атака на Томос
      6 декабря , 19:00 Россия мечется: очередная информационая атака на Томос
      Блог Медіа 3267
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      Клиническая больница "Феофания" бесплатно лечит пострадавших майдановцев
       26 февраля 2014 , 08:13 2
      Нацотбор на Евровидение 2018: видео выступлений участников первого полуфинала
       11 февраля , 07:41
      Национальный банк Украины закупает зарядки для электромобилей
       12 августа , 17:52
      Новенькую Skoda Kodiaq залили монтажной пеной
       23 сентября , 16:42
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук