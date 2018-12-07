Скандальный Барна устроил драку со "свободовцем" в прямом эфире: видео

Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна снова отличился скандальным поведением. На этот раз политик подрался со своим коллегой, нардепом от ВО "Свобода" Юрием Левченко в прямом эфире телеканала "Рада".

Столкновение между нардепами произошло после того, как нардепы во время дискуссии о военном положении начали оскорблять друг друга.

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Левченко назвал Барную "прислужником олигархата", после чего представитель фракции БПП перешел на "ты" и обозвал своего оппонента "импотентом" политической силы под названием "Свобода", "которая может только болтать и болтать, прикрываясь лозунгами, но ничего не делать".

В свою очередь Левченко заявил, что Барна "показал свой уровень", и вспомнил, как тот "пьяным столкнулся с трамваем".

После этих слов нардеп от БПП подбежал к "Свободовцу", ударил его по лицу и тот упал на пол со стула.

Кроме того, на телеканале заявили, что в результате драки было повреждено телевизионное оборудование. По словам директора парламентского телеканала Владимира Леха, это была "первая студийная драка" в эфире Рады за 20 лет его существования.

Смотрите видео драки Барни и Левченко:

Напомним, Олег Барна уже неоднократно попадал в скандалы. Так, 2 октября во время одного из голосований в парламенте журналист телеканала 1+1 Игорь Колтунов заметил, как Барна одновременно нажимал на кнопки за пультами трех своих коллег. Заметив "кнопкодавство", журналист сделал замечание нардепу, и услышал в ответ нецензурную брань.



В декабре 2017 года Барна получил тумаков от участников акции под зданием генпрокурора Юрия Луценко. Причиной стало то, что нардеп ударил кулаком в глаз участницу автопробега. В октябре того же года, пытаясь попасть на утреннее заседание Верховной Рады, Барна нарвался на разъяренную толпа митингующих, которые избили и оплевали политика с криками: "Иди работай!"