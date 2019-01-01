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      Рік депутатських бійок у Раді: хто постраждав найбільше

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      Доки артисти йдуть у політику, професійні політики вправляються в організації шоу, боксерських турнірів і в телеефірах, і у парламенті.

      Цього року у Верховній Раді обійшлося без розірваних піджаків чи розтрощеного прес-поінту.

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      Однак від своєї звички чубитися у сесійній залі депутати теж не відмовилися. Через те, що Євген Мураєв назвав полоненого українського режисера Олега Сенцова терористом, у парламенті побилися "народнофронтівець" Юрій Береза та опоблоківець Сергій Долженков. Останній намагався довести, що Мураєв не їхній, а позафракційний. І до того ж, його вислів не вірно зрозуміли.

      бійки у Раді Верховна Рада

      Не втримався Юрій Береза і коли Нестор Шуфрич зірвав з парламентської трибуни банер, яким закликали віддати його партійного боса Медведчука під суд. "Фронтовик" влучив прямісінько в обличчя опоненту, але найбільше дісталося соратнику Шуфрича у новоствореній політсилі – Юрію Бойку.

      бійка у Раді Шуфрич
      Юрій Береза напав на Нестора Шуфрича

      Найбільше у сесійній залі парламенту постраждав Петро Порошенко. Але не фізично, а морально. Під час голосування за запровадження воєнного стану, нардепи так затято чубилися біля трибуни, що розбили президентський суфлер. А стійка, на якій він кріпився влучила голові президентської фракції Артур Герасимов в лоба.

      Однак цього року народні депутати почали освоєння нового майданчику для бійок – тепер бої без правил влаштовують в ефірах телеканалів.

      Через гей-парад в прямому ефірі побилися Сергій Шахов та Ігор Мосійчук.

      Шахов Мосійчук опозиційний блок воля народу бійки
      Сергій Шахов та Ігор Мосійчук

      Нардеп від "Волі народу" так штовхнув радикала, що той не втримався на ногах та впав. І на цьому суперечка не скінчилася. Після ефіру нардепи побилися ще й в ліфті.

      Не втримався Мосійчук і під час спільного ефіру з проросійським політологом Олександром Семченком. Після словесної перепалки нардеп накинувся на опонента. А суперечка виникла навколо скасування поправок до законопроекту про кримінальне судочинство.

      бійка бійка у Раді Мосійчук
      Ігор Мосійчук та Олександр Семченко

      Позафракційний Сергій Мельничук вирішив помститися "Радикальній партії" за те, що виключили його з парламентської фракції. У прямому ефірі він намагався вдарити свого однопартійця Дмитра Лінька, але їх розняли. Після ефіру Мельничук не заспокоївся і надавав колезі стусанів.

      І вперше за двадцять років бійка сталася в ефірі телеканалу Рада. Нардеп від "БПП" Олег Барна накинувся на свободівця Юрія Левченка, бо той пригадав ДТП за його участі.

      Барна бійка бійки у раді
      Олег Барна накинувся на свободівця Юрія Левченка

      Загалом, Олег Барна часто потрапляє у скандали. Одного разу обматюкав журналіста прямо в стінах парламенту, коли той запитав про кнопкодавство.

      Проте заради справедливості варто сказати, що чубляться не лише наші депутати. Гарячі сутички виникають й у парламенті Туреччини, а під час сесії Європарламенту побилися два депутати від Британії. Через сутичку один з них випав у вікно. Його госпіталізували з крововиливом в мозок.

      Відтак, на тлі цих бійок, українські парламентарі виглядають більш-менш пристойно. Через їхні рукопашні бої переважно страждає техніка.

      Автор: Анастасія Кримова
      Теги: Новини України Верховна Рада Ігор Мосійчук Опозиційний блок Блок Петра Порошенка Петро Порошенко Олег Барна Нестор Шуфрич
      Джерело: 24 канал
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