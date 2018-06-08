Депутати влаштували сутичку у Раді через резонансні вислови Мураєва про Сенцова: фото

Депутат від "Народного фронту" Юрій Береза ледь не з кулаками накинувся на парламентаря від "Опозиційного блоку" Олександра Долженкова. Приводом для конфлікту стала заява екс-"регіонала" Євгенія Мураєва, що український режисер Олег Сенцов, який незаконно утримується у Росії, насправді є терористом.

Так, у сесійній залі перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, аби Мураєв, який наразі є позафракційним, вибачився перед бранцем Кремля та його родичами за такі гучні слова. Водночас вона зазначила, що "Опозиційний блок" привів цього політика до парламенту.

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На це Долженков почав голосно заявляти з місця, що Мураєв не є членом фракції "Опозиційний блок" і не обирався за списком партії.

Почувши це, Береза підвівся зі свого місця та зі словами "Що ти гавкаєш" підбіг до колеги. Опісля представник "Народного фронту" схопив Долженкова за комір піджака та навіть кілька разів вдарив.



Депутати Береза та Долженков поштовхалися у Раді



Приводом для сутички стали гучні обвинувачення з боку Мураєва щодо Сенцова



Юрію Березі чомусь не сподобалися вигуки Долженкова, що Мураєва не є "опоблоківцем"

У підсумку іншим парламентарям довелося розбороняти розбишак.



Іншим депутатам вдалося заспокоїти пристрасті

Додамо, Мураєв обирався до Ради як мажоритарник у виборчому окрузі №181 Харківської області. Раніше нардеп все ж входив до “Опозиційного блок”, але 14 червня 2016 року вийшов із цієї політсили та наразі є позафракційним.

Нагадаємо, напередодні Євгеній Мураєв заявив, що український політв’язень Олег Сенцов нібито є терористом, оскільки до свого ув’язнення у Росії готував підпали та вибухи.