13:04
8 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
26°C 10°C
  • субота
    27°C 16°C
  • неділя
    25°C 15°C
  • понеділок
    28°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Приховані таланти Шойгу. Телефон ганьби
Вєсті Кремля
23:13, 7 червня
Вєсті.UA. Скупий Порошенко. Аваков поверне Донбас
Вєсті.UA
21:22, 7 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. За валюту і під ковпаком КДБ: Проституція в Союзі
Згадати все
13:03, 6 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Депутати влаштували сутичку у Раді через резонансні вислови Мураєва про Сенцова: фото

2050 Читать новость на русском
Депутати Юрій Береза та Олександр Долженков почубилися у Раді
Депутати Юрій Береза та Олександр Долженков почубилися у Раді / Колаж 24 Канал

Депутат від "Народного фронту" Юрій Береза ледь не з кулаками накинувся на парламентаря від "Опозиційного блоку" Олександра Долженкова. Приводом для конфлікту стала заява екс-"регіонала" Євгенія Мураєва, що український режисер Олег Сенцов, який незаконно утримується у Росії, насправді є терористом.

Так, у сесійній залі перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, аби Мураєв, який наразі є позафракційним, вибачився перед бранцем Кремля та його родичами за такі гучні слова. Водночас вона зазначила, що "Опозиційний блок" привів цього політика до парламенту.

Читайте також: Істота, яка носить мандат, – у Раді вимагають відкрити справу за скандальні слова Мураєва

На це Долженков почав голосно заявляти з місця, що Мураєв не є членом фракції "Опозиційний блок" і не обирався за списком партії.

Почувши це, Береза підвівся зі свого місця та зі словами "Що ти гавкаєш" підбіг до колеги. Опісля представник "Народного фронту" схопив Долженкова за комір піджака та навіть кілька разів вдарив.

Мураєв, Юрій Береза, Долженков, Опозиційний блок, Народний фронт, Сенцов, сутичка, бійка, Верховна Рада, парламент
Депутати Береза та Долженков поштовхалися у Раді 

Мураєв, Юрій Береза, Долженков, Опозиційний блок, Народний фронт, Сенцов, сутичка, бійка, Верховна Рада, парламент
Приводом для сутички стали гучні обвинувачення з боку Мураєва щодо Сенцова 

Мураєв, Юрій Береза, Долженков, Опозиційний блок, Народний фронт, Сенцов, сутичка, бійка, Верховна Рада, парламент
Юрію Березі чомусь не сподобалися вигуки Долженкова, що Мураєва не є "опоблоківцем"

У підсумку іншим парламентарям довелося розбороняти розбишак.

Мураєв, Юрій Береза, Долженков, Опозиційний блок, Народний фронт, Сенцов, сутичка, бійка, Верховна Рада, парламент
Іншим депутатам вдалося заспокоїти пристрасті 

Додамо, Мураєв обирався до Ради як мажоритарник у виборчому окрузі №181 Харківської області. Раніше нардеп все ж входив до “Опозиційного блок”, але 14 червня 2016 року вийшов із цієї політсили та наразі є позафракційним.

Нагадаємо, напередодні Євгеній Мураєв заявив, що український політв’язень Олег Сенцов нібито є терористом, оскільки до свого ув’язнення у Росії готував підпали та вибухи.

Теги: Новини України Олег Сенцов Євгеній Мураєв Опозиційний блок Народний фронт Сутички Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
"Виборча" гра почалась, і почалася не з того, що корисно України
сьогодні, 12:00 "Виборча" гра почалась, і почалася не з того, що корисно України
Андрій Вігірінський 340
Трохи зради в "Укроборонпромі": які дані витікали до росіян та чому це важливо
сьогодні, 11:02 Трохи зради в "Укроборонпромі": які дані витікали до росіян та чому це важливо
Євгенія Мазур 1099
ЧС-1938 з футболу: анексія, війна, перемога або смерть
сьогодні, 10:03 ЧС-1938 з футболу: анексія, війна, перемога або смерть
605
Цены нокаутируют: сколько стоят продукты в Луганске
сьогодні, 08:38 Цены нокаутируют: сколько стоят продукты в Луганске
Ольга Черненко 2036
Час краха "путинского канона", или Что прячет глава Кремля
7 червня, 22:00 Час краха "путинского канона", или Что прячет глава Кремля
Блог Медіа 6083
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук