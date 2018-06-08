Істота, яка носить мандат, – у Раді вимагають відкрити справу за скандальні слова Мураєва

Керівник комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський звернувся до голови СБУ та генерального прокурора порушити кримінальні провадження проти позафракційного народного депутата Євгена Мураєва через його скандальні висловлювання про українського режисера Олега Сенцова.

7 червня в ефірі каналу "112 Україна" позафракційний Євген Мураєв заявив, незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов "готував теракти і вибухи" і нібито "для однієї частини населення він є терористом, а для націоналістичної частини – героєм.

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Під час свого виступу з парламентської трибуни Пашинський нагадав, що 7 червня у Верховній Раді прийняли постанову про підтримку Сенцова та інших політв’язнів, яких незаконно утримують у Росії.

Реакція Москви була миттєва – істота, яка носить мандат депутата Верховної Ради України на прізвище Мураєв, зробив заяву, що по Сенцову не все так просто і "ця людина готова на підпали, підриви і час все поставить на свої місця". Коли б це сказав якийсь Кисельов чи інший – зрозуміло – це відкрита російська пропаганда. Але цю російську пропаганду, звинувачення країни-агресора слово в слово повторив депутат Верховної Ради України,

– заявив нардеп.

З цього приводу він звернувся до генпрокурора та голови СБУ із закликом порушити справу проти Мураєва.

"Я публічно звертаюсь до голови СБУ із заявою порушити проти Мураєва кримінальну справу за статтею 111 про державну зраду. Я публічно звертаюсь до генерального прокурора порушити проти Мураєва кримінальну справу за статтею 383 щодо поширення завідомо неправдивого повідомлення про поширення злочину", – сказав голова комітету з питань нацбезпеки та оборони.

Шановні друзі, чи довго ми будемо терпіти офіційні рупори пропаганди Росії на території України? Чи довго продажні клоуни нам будуть розказувати про свободу слова, а ворог в цей час, не прикриваючись, через "ньюзвани" та іншу нечисть буде вести з нами війну,

– емоційно відреагував нардеп.

Пашинський особисто звернувся до Мураєва із закликом перепросити за свої скандальні висловалювання.

"Нешановний мій! Ви не зайдете в цей зал поки публічно не вибачитесь перед Сенцовим та державою Україна", – сказав нардеп від "Народного фронту".

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що на знак протесту не ходитиме на ефіри телеканалу NewsOne, поки власник цього каналу, яким є Євген Мураєв, не перепросить за свої слова.