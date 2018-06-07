Український нардеп сипонув скандальними звинуваченнями на адресу Сенцова
Народний депутат України, голова політради партії "За життя" Євген Мураєв повторив надумані звинувачення Росії та заявив, що український політв'язень Олег Сенцов готував підпали і вибухи.
Про це Мураєв сказав в ефірі 112 Україна.
Зазначимо, що раніше у мережі з'явились нові протоколи допитів колишнього політв’язня Росії Геннадія Афанасьєва, який давав свідчення проти Сенцова і низки інших активістів. Афанасьєв розповів, що Сенцов у 2014 році нібито брав участь у підпалі будинку лідера КПУ Петра Симоненка в Гореничах.
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Депутата Мураєва запросили на ефір, щоб обговорити нові деталі у справі Сенцова, засудженого в Росії до 20 років колонії суворого режиму.
Сенцова можна по-різному сприймати. Людина готувала підпали та вибухи: для однієї частини населення він є терористом, для націоналістичної частини він є героєм. І час покаже, хто має рацію,
– заявив Мураєв.
Нардеп також зазначив, що твердження Афанасьєва, що той давав свідчення під тиском Кремля, є нібито брехнею, і Сенцова "здали" навмисно.
"Після Савченко привладна коаліція починає битися і формувати новий образ бійця з режимом сусідньої країни", – додав політик.
За що в Росії засудили Олега Сенцова? Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.
У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі.