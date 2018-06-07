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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Український нардеп сипонув скандальними звинуваченнями на адресу Сенцова

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Мураєв звинуватив Сенцова у підготовці терактів
Мураєв звинуватив Сенцова у підготовці терактів / Real-vin.com

Народний депутат України, голова політради партії "За життя" Євген Мураєв повторив надумані звинувачення Росії та заявив, що український політв'язень Олег Сенцов готував підпали і вибухи.

Про це Мураєв сказав в ефірі 112 Україна.

Зазначимо, що раніше у мережі з'явились нові протоколи допитів колишнього політв’язня Росії Геннадія Афанасьєва, який давав свідчення проти Сенцова і низки інших активістів. Афанасьєв розповів, що Сенцов у 2014 році нібито брав участь у підпалі будинку лідера КПУ Петра Симоненка в Гореничах.

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Депутата Мураєва запросили на ефір, щоб обговорити нові деталі у справі Сенцова, засудженого в Росії до 20 років колонії суворого режиму.

Сенцова можна по-різному сприймати. Людина готувала підпали та вибухи: для однієї частини населення він є терористом, для націоналістичної частини він є героєм. І час покаже, хто має рацію,
– заявив Мураєв.

Нардеп також зазначив, що твердження Афанасьєва, що той давав свідчення під тиском Кремля, є нібито брехнею, і Сенцова "здали" навмисно.

"Після Савченко привладна коаліція починає битися і формувати новий образ бійця з режимом сусідньої країни", – додав політик.

За що в Росії засудили Олега Сенцова? Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.

У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі.

Теги: Новини України Новини політики Євгеній Мураєв Олег Сенцов
Джерело: 24 Канал
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