Обмін Вишинського на Сенцова: Путін оприлюднив своє бачення ситуації

Президент Росії Володимир путін вважає, що заарештований в Україні керівник ресурсу "РИА Новости. Украина" Кирило Вишинський та незаконно утримуваний у Росії український режисер Олег Сенцов обвинувачуються за несумісними справам, відтак над обміном між ними у Кремлі поки не думали.

Таку заяву президент Росії Володимир Путін зробив під час "прямої лінії".

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"Ви знаєте, нашого журналіста – Вишинський, так? Його затримали та заарештували зараз в Україні за його пряму професійну діяльність, за здійснення його журналістської функції, ось це абсолютно безпрецедентна та абсолютно неприпустима політика сьогоднішніх українських правителів, вона повинна знайти відповідне відображення в реакції журналістського спільноти та міжнародних правозахисних організацій", – зауважив він.

Також Путін висловив надію, що вдасться домогтися звільнення керівника "РИА Новости Украина", в тому числі і за допомогою тиску на Україну з боку міжнародних організацій, від яких "залежить українська влада".

Що ж стосується іншого фігуранта, пана Сенцова, адже його затримали в Криму, до речі кажучи, не за журналістську діяльність, а за підготовку терористичного акту, за підготовку вибуху, в результаті якого могли постраждати конкретні люди. Це абсолютно різні речі, різні та несумісні. Тому ми поки про це не думали,

– додав Путін.

Нагадаємо, раніше Кирило Вишинський заявив, що виходить з українського та хоче отримати російське громадянство. З відповідними словами він звернувся до президентів України та Росії. У зв’язку з цим його адвокат Андрій Доманський зауважив, що журналіста можуть обміняти на його українського колегу Романа Сущенка.