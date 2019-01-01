Як українські захисники святкували Новий рік під свист куль

Новорічна ніч видалася відносно спокійною, але відсутність обстрілів важкою зброєю ворог компенсував салютами зі стрілецької.

Як тільки куранти пробили північ за Москвою, у бік українських позицій полетів свинець. Щоправда, сильно нахабніти терористам не дали.

Читайте також: Війна на Донбасі у 2018 році: перемоги та здобутки української армії

На передовій Новий рік армійський. Навіть ялинку наряджають тим, чим воюють. Проте з ворога очей не спускають і напередодні свята.



Ялинка українських захисників

Під Донецьком військослужбовці помітили ворожий танк.

"Вони не стріляли, тільки виїхали, трохи покрутили баштою і зникли. На території України танку не має бути, а якщо має бути, то наш", – сказав військовослужбовець ЗСУ "Американець".

Поки йдуть приготування до новорічної ночі, позиціями ходив військовий капелан.

Потрібно дати натхнення, що за них піклується Господь. Він їх благословляє та дає надію,

– наголосив військовий капелан Олександр.

Військовослужбовець "Вовк" із початку війни зустрічає Новий Рік тільки на передовій – Вуглегірськ, Майорськ, Мар'їнка і вже вдруге тут, поруч із Донецьким аеропортом.



Український воїн "Вовк"

"О 23-й годині ми дивимось, як зустрічають росіяни Новий Рік. Для нас – це плюс, бо вони вказують деякі свої позиції нові – трасери видно", – розповів український захисник "Вовк".

У новорічну ніч командування Операції об’єднаних сил дозволило привітати терористів салютом у відповідь.

Воїни кажуть, що "руки чешуться" розгромити ворожі позиції з усього наявного озброєння. Проте використовують лише дозволене "Мінськом".

Дали їм трохи відсіч, думаю не раз ще дамо. Вони трохи чинять опір, ми також. Ми себе образити не дамо. Я Новий рік вже вдруге зустрічаю тут, на цих позиціях,

– заявив військовослужбовець ЗСУ "Тюлька".

Під віддалені постріли до бійців приходить український Новий рік.



Українські захисники

На честь свята, командир робить виняток і дозволяє побратимам зробити по ковтку шампанського. І звісно проголошує тост.

Це 110 річниця із дня народження Степана Бандери, я хочу проголосити цей тост, що патріархи нашої національної ідеї пам'ятаються,

– сказав військовослужбовець ЗСУ "Вертухай".

П'ятий Новий Рік на українському Сході пройшов під традиційні свинцеві салюти і з черговою надією, що вже у 2019 році війна закінчиться перемогою.