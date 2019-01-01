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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Як українські захисники святкували Новий рік під свист куль

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      Новорічна ніч видалася відносно спокійною, але відсутність обстрілів важкою зброєю ворог компенсував салютами зі стрілецької.

      Як тільки куранти пробили північ за Москвою, у бік українських позицій полетів свинець. Щоправда, сильно нахабніти терористам не дали.

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      На передовій Новий рік армійський. Навіть ялинку наряджають тим, чим воюють. Проте з ворога очей не спускають і напередодні свята.

      Новий рік на Сході війна на Донбасі
      Ялинка українських захисників

      Під Донецьком військослужбовці помітили ворожий танк.

      "Вони не стріляли, тільки виїхали, трохи покрутили баштою і зникли. На території України танку не має бути, а якщо має бути, то наш", – сказав військовослужбовець ЗСУ "Американець".

      Поки йдуть приготування до новорічної ночі, позиціями ходив військовий капелан.

      Потрібно дати натхнення, що за них піклується Господь. Він їх благословляє та дає надію,
      –  наголосив військовий капелан Олександр.

      Військовослужбовець "Вовк" із початку війни зустрічає Новий Рік тільки на передовій – Вуглегірськ, Майорськ, Мар'їнка і вже вдруге тут, поруч із Донецьким аеропортом.

      війна на сході українські воїни захисники війна на донбасі
      Український воїн "Вовк"

      "О 23-й годині ми дивимось, як зустрічають росіяни Новий Рік. Для нас – це плюс, бо вони вказують деякі свої позиції нові – трасери видно", – розповів український захисник "Вовк".

      У новорічну ніч командування Операції об’єднаних сил дозволило привітати терористів салютом у відповідь.

      Воїни кажуть, що "руки чешуться" розгромити ворожі позиції з усього наявного озброєння. Проте використовують лише дозволене "Мінськом".

      Дали їм трохи відсіч, думаю не раз ще дамо. Вони трохи чинять опір, ми також. Ми себе образити не дамо. Я Новий рік вже вдруге зустрічаю тут, на цих позиціях,
      – заявив військовослужбовець ЗСУ "Тюлька".

      Під віддалені постріли до бійців приходить український Новий рік.

      Новий рік новий рік на сході війна на донбасі
      Українські захисники

      На честь свята, командир робить виняток і дозволяє побратимам зробити по ковтку шампанського. І звісно проголошує тост.

      Це 110 річниця із дня народження Степана Бандери, я хочу проголосити цей тост, що патріархи нашої національної ідеї пам'ятаються,
      – сказав військовослужбовець ЗСУ "Вертухай".

      П'ятий Новий Рік на українському Сході пройшов під традиційні свинцеві салюти і з черговою надією, що вже у 2019 році війна закінчиться перемогою.

      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Новорічні свята Новини України Зброя Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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