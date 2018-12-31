Війна на Донбасі у 2018 році: перемоги та здобутки української армії

П'ятий рік війни не приніс миру в Україну – постійні обстріли, провокації, бої. У 2018 році війна перетворилась на окопну, позиційну. Проте навіть у таких умовах українська армія повернула сім населених пунктів, що раніше були у так званій сірій зоні.

Звільнили селища Новоолександрівка та Катеринівка, що біля Попасної, Південне та Шуми поблизу окупованої Горлівки, Вікторівка під Волновахою, Розсадки на Світлодарській дузі та встановлено повний контроль над селищем Золоте-4.

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Деякі населені пункти звільнили без жодного пострілу, але, наприклад, за Південне та Шуми навесні-влітку 2018 року розгорнулась справжня битва.

Зрештою, Південне бойовики знищили вщент. Жодного цілого будинку та жодного місцевого – всі виїхали. Війна за Підвенне забрала життя 15-річної Дар'ї Каземирової з села Залізне, що розташоване поруч. Артилерійський снаряд бойовиків залетів прямо на подвір'я, де перебувала дівчинка.

Битва за Південне відбулась у перші місяці запровадження Операції об'єднаних сил, яка змінила антитерористичну операцію. Командувачем операції призначили генерала Сергія Наєва.

Ми зупинили повзучу гібридну експансію ворога, не довзолили йому захопити жодного нового клаптика української землі,

– заявив командувач Операції об'єднаних сил Сергій Наєв.

Згідно з форматом ООС, вся влада на фронті та прифронтових територіях переходить до військових. Раніше АТО керувала СБУ. Командувача Об'єднаних сил підпорядковуються як безпосередньо військові, так і поліція, Нацгвардія, СБУ, прикордонники та працівники фіскальної служби.

У 2018 році Україна випробувувала та ставила на озброєння низку нових зразків. Керована ракета "Нептун", система залпового вогню "Вільха", нова самохідна артилерійська установка "Богдана". А ще ми врешті отримали від американських партнерів найсучасніші протитанкові комплекси "Джевелін".



Ракета "Нептун"



Самохідна артилерійська установка "Богдана"



Протитанковий комплекс "Джевелін"

Крім того, однією з найгучніших подій року, що минає стало введення військового стану в України після провокації Росії у Керченській протоці та захоплення наших моряків та кораблів. І хоч на безпосередньо бойові дії на Донбасі це не вплинуло жодним чином, Україна змогла відпрацювати сценарії повномасштабного вторгнення по всій лінії кордону з РФ.

Головним питанням залишається – коли ж закінчиться війна і чого нам чекати у 2019 році. Військово-політичне керівництво країни стверджує, що питання миру на Донбасі треба вирішувати за столом перемовин, а не на фронті.

Шлях вирішення проблеми – політико-дипломатичний, але тоді коли ми будемо мати дуже міцну, підготовлену та сильну армію,

– наголосив міністр оборони України Степан Полторак.

Під питанням і запровадження на Донбасі миротворчої місії ООН. Нагадаємо, що низка країн, зокрема, Швеція, Туреччина, Фінляндія, вже дали згоди відправити до України блакитні шоломи. Але на це потрібна санція Радбезу ООН, де Росія має право вето.

Президент Путін чітко дав зрозуміти, що миротворців на Донбасі не буде. Вони можливі лише за сценарієм Кремля – тільки на лінії зіткнення, виключаючи кордон. Україну такий сценарій не влаштовує.