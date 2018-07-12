Як зараз виглядає звільнене Південне: ексклюзивний фоторепортаж з передової

Селище Південне (Чигирі) Донецької області вже майже два місяці перебуває під контролем українських військових.

У середині травня сили Операції Об'єднаних сил взяли під свій контроль цей населений пункт за 2 кілометри від окупованої Горлівки.

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Воєнний кореспондент 24 Каналу Олексій Годзенко показав, як зараз виглядає звільнене селище.

Неозброєним оком на териконі неподалік від Чигирів видно кольорову ганчірку, яку бойовики так званої "ДНР" називають своїм прапором.

Українські військові кажуть, що попри домовлене перемир'я проросійські найманці його зовсім не дотримуються. Єдине, що тепер ворог перестав накривати позиції ОС зі ствольної артилерії.