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КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Сили ООС взяли під свій контроль селище на окупованій Донеччині

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Сили ООС взяли під свій контроль селище на окупованій Донеччині
Сили ООС взяли під свій контроль селище на окупованій Донеччині / Ua.news

Командування Операції Об'єднаних сил (ООС) 17 травня сповістило про покращення тактичного положення оборони українських військ на Горлівському напрямку, а саме про взяття під свій контроль смт Південне Донецької області.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Згідно з повідомленням, у перших числах квітня російські окупаційні сили активізувалися в населеному пункті Південне. Зокрема, проросійські бойовики з періодичністю два рази на тиждень прибували у Південне "з метою перевірки місцевого населення на лояльність до української влади і демонстраційного показу своєї присутності в ньому".

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У відповідь на це штаб 24-ої ОМБр ім. короля Данила зі складу об'єднаних сил (в зоні відповідальності якої перебуває Південне) на основі пропозицій начальника розвідки бригади і задуму командира батальйону розробив план по взяттю під свій контроль зазначеного населеного пункту.

О 2:00 8 травня 2018 особовий склад розвідувальних підрозділів бригади приступив до виконання цього плану. Станом на 6:00 8 травня 2018 підрозділи бригади вийшли на східні околиці н. п. Південне. Під час виконання I етапу (взяття н. п. Південное під свій контроль) втрат особового складу бригада не зазнала. Втрати противника склали: безповоротна – 1, санітарна – 1,
– мовиться у повідомленні штабу ООС.

Там додали, що з 8 травня проросійські бойовики періодично обстрілюють підрозділи 24-ї бригади, які перебувають на вогневих позиціях, намагаючись витіснити їх з Південного.

"Вогнем підрозділи бригади завдали противнику значних втрат: як мінімум 15 осіб убитими і пораненими", – додали в штабі ООС.

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Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 Канал
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