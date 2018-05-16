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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

На Луганщині сили ООС знешкодили банду, очолювану громадянином Росії

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ООС знешкодили банду, очолювану громадянином РФ
ООС знешкодили банду, очолювану громадянином РФ / Фото з відкритих джерел

Співробітники Служби безпеки України, залучені до операції об'єднаних сил, знешкодили у Сєвєродонецьку небезпечне злочинне угруповання, яке очолював раніше судимий громадянин Російської Федерації.

Під час операції правоохоронцям вдалося встановити, що громадянин РФ організував банду з раніше засуджених місцевих жителів. Угруповання займалося вимаганням грошей за "вирішення" ними ж організованих інцидентів та конфліктів, повідомляє прес-служба СБУ.

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ООС, зброя, Донбас, СБУ, Росія, Кримінал
Правоохоронці вилучили зброю під час проведення обшуків.

У випадку, якщо потерпілі відмовлялися платити, зловмисники погрожували фізичною розправою. Оперативники спецпідрозділу задокументували численні факти вимагання на загальну суму близько 500 тисяч гривень.

ООС, зброя, Донбас, СБУ, Росія, Кримінал
Зловмисники погрожучали фізичною розправою, якщо потерпілі відмовлялися платити.

Співробітники СБУ затримали трьох зловмисників на одній з вулиць під час отримання грошей від потерпілого.

Під час проведення обшуків за місцем проживання затриманих осіб правоохоронці вилучили "боргові" розписки, холодну зброю, газовий пістолет та 15 кілограмів марихуани.

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ООС, зброя, Донбас, СБУ, Росія, Кримінал, Наркотики
Під час обшуків правоохоронці вилучили 15 кілограмів марихуани.

В СБУ повідомили, що операція з викриття небезпечної банди проводилася спільно з Національною поліцією.

Нагадаємо, що 27 січня у аеропорту "Київ" прикордонники затримали громадянина Російської Федерації, який видавав себе за українця.

Теги: Новини України Поліція Операція Об'єднаних сил СБУ
Джерело: 24 Канал
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