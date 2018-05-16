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На Луганщине силы ООС обезвредили банду, возглавляемую гражданином России

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ООС обезвредили банду, возглавляемую гражданином РФ
ООС обезвредили банду, возглавляемую гражданином РФ / Фото из открытых источников

Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил, обезвредили в Северодонецке опасную преступную группировку, которую возглавлял ранее судимый гражданин Российской Федерации.

Во время операции правоохранителям удалось установить, что гражданин РФ организовал банду из ранее судимых местных жителей. Группировка занималась вымогательством денег за "решение" ими же организованных инцидентов и конфликтов, сообщает пресс-служба СБУ.

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ООС, зброя, Донбас, СБУ, Росія, Кримінал
Правоохранители изъяли оружие во время проведения обысков

В случае, если потерпевшие отказывались платить, злоумышленники угрожали физической расправой. Оперативники спецподразделения задокументировали многочисленные факты вымогательства на общую сумму около 500 тысяч гривен.

ООС, зброя, Донбас, СБУ, Росія, Кримінал
Злоумышленники угрожали физической расправой, если потерпевшие отказывались платить

Сотрудники СБУ задержали троих злоумышленников на одной из улиц во время получения денег от потерпевшего.

Во время проведения обысков по месту жительства задержанных правоохранители изъяли "долговые" расписки, холодное оружие, газовый пистолет и 15 килограммов марихуаны.

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ООС, зброя, Донбас, СБУ, Росія, Кримінал, Наркотики
Во время обысков правоохранители изъяли 15 килограммов марихуаны

В СБУ сообщили, что операция по разоблачению опасной банды проводилась совместно с Национальной полицией.

Напомним, что 27 января в аэропорту "Киев" пограничники задержали гражданина Российской Федерации, который выдавал себя за украинца.

 

Теги: Новости Украины Полиция Операция Объединенных сил СБУ
Источник: 24 Канал
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