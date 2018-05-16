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Украинские военные на Донбассе захватили оружие пророссийских боевиков: фото

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Захваченный на Донбассе миномет российских оккупационных войск
Захваченный на Донбассе миномет российских оккупационных войск / Штаб ООС

Украинские военнослужащие, выполняющие задачи в зоне проведения Операции Объединенных сил, захватили оружие российских оккупационных войск. Рейд в тыл противника совершил один из украинских подразделений, который обороняется в районе Марьинки.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В штабе отметили, что ситуация в районе Марьинки остается неспокойной на протяжении последних недель. Так, с наступлением темного времени суток, пророссийские боевики вели прицельный огонь по украинским военным из оружия запрещенных калибров.

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Следовательно, украинские военные зашли в тыл противника.

В ходе короткого боя было захвачено три вражеских миномета, из которых по нашим позициям постоянно вел огонь враг. Оружие доставили на наши позиции. Потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил нет,
– отметили в штабе ООС.

Сейчас захваченное оружие транспортируется в район отвода, который четко определен минскими соглашениями, где произойдет дальнейшее изучение этого оружия.

В штабе добавили, что командир подразделения и его подчиненные, участвовавшие в рейде, представлены к государственным наградам.

 

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Марьинка Оружие
Источник: 24 Канал
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