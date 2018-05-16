Украинские военные на Донбассе захватили оружие пророссийских боевиков: фото

Украинские военнослужащие, выполняющие задачи в зоне проведения Операции Объединенных сил, захватили оружие российских оккупационных войск. Рейд в тыл противника совершил один из украинских подразделений, который обороняется в районе Марьинки.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В штабе отметили, что ситуация в районе Марьинки остается неспокойной на протяжении последних недель. Так, с наступлением темного времени суток, пророссийские боевики вели прицельный огонь по украинским военным из оружия запрещенных калибров.

Читайте также: Боевые действия на Донбассе активизировались: как Украина, так и боевики понесли потери на Донбассе

Следовательно, украинские военные зашли в тыл противника.

В ходе короткого боя было захвачено три вражеских миномета, из которых по нашим позициям постоянно вел огонь враг. Оружие доставили на наши позиции. Потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил нет,

– отметили в штабе ООС.

Сейчас захваченное оружие транспортируется в район отвода, который четко определен минскими соглашениями, где произойдет дальнейшее изучение этого оружия.

В штабе добавили, что командир подразделения и его подчиненные, участвовавшие в рейде, представлены к государственным наградам.