Украинские военные на Донбассе захватили оружие пророссийских боевиков: фото
Украинские военнослужащие, выполняющие задачи в зоне проведения Операции Объединенных сил, захватили оружие российских оккупационных войск. Рейд в тыл противника совершил один из украинских подразделений, который обороняется в районе Марьинки.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В штабе отметили, что ситуация в районе Марьинки остается неспокойной на протяжении последних недель. Так, с наступлением темного времени суток, пророссийские боевики вели прицельный огонь по украинским военным из оружия запрещенных калибров.
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Следовательно, украинские военные зашли в тыл противника.
В ходе короткого боя было захвачено три вражеских миномета, из которых по нашим позициям постоянно вел огонь враг. Оружие доставили на наши позиции. Потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил нет,
– отметили в штабе ООС.
Сейчас захваченное оружие транспортируется в район отвода, который четко определен минскими соглашениями, где произойдет дальнейшее изучение этого оружия.
В штабе добавили, что командир подразделения и его подчиненные, участвовавшие в рейде, представлены к государственным наградам.
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