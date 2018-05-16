Українські військові на Донбасі захопили зброю проросійських бойовиків: фото

Українські військовослужбовці, що виконують завдання у зоні проведення Операції Об’єднаних сил, захопили зброю російських окупаційних військ. Рейд у тил противника здійснив один із українських підрозділів, який обороняється в районі Мар’їнки.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

У штабі зазначили, що ситуація в районі Мар’їнки залишається неспокійною впродовж останніх тижнів. Так, з настанням темної пори доби, проросійські бойовики вели прицільний вогонь по українських військових зі зброї заборонених калібрів.

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Відтак, українські військові зайшли в тил противника.

В ході короткого бою було захоплено три ворожих міномета, з яких по наших позиціях постійно вів вогонь ворог. Зброю доставили на наші позиції. Втрат серед військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил немає,

– зазначили у штабі ООС.

Зараз захоплена зброя транспортується в район відведення, який чітко визначений мінськими угодами, де відбудеться подальше вивчення цієї зброї.

У штабі додали, що командир підрозділу та його підлеглі, що брали участь у рейді, представлені до державних нагород.