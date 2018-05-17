У Зайцевому відстань до ворожих позицій 50 метрів, – військовий

Боєць 24 ОМБр на псевдо "Борода" півроку тримає оборону селища Зайцеве Донецької області. Говорить, що від початку березня і донині триває "маленьке" загострення: ворог використовує артилерію, заборонену мінськими домовленостями.

Про це йдеться у статті Катерини Петренко для сайту "24": Ворога бачив в обличчя, до них тут 50 метрів, – боєць 24 ОМБр із Зайцевого.

Коли ми заїхали сюди, потужних обстрілів майже не було. Зрідка по нас вели вогонь зі стрілкової зброї або великокаліберних кулеметів. А через місяць, себто з початку березня, "гади" почали використовувати артилерію. Обстрілюють вночі, а кілька останніх днів – ще й зранку. О сьомій вже починається канонада,

– каже боєць.

За його словами, ворог гатить переважно з 82-міліметрового міномету і артилерійських самохідних установок калібру 120 м.

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"Борода" повідомляє, що дистанція між українськими позиціями і ворожими дуже маленька: 50 метрів і далі. Тому й завдання українські військові ставлять перед собою особливі.

Тут думаєш про інші речі: як захистити особовий склад, як спланувати бойові дії, щоб не було дружнього вогню по собі, як поводитись з підлеглими у роті та місцевим населенням. У Зайцевому лісистої місцевості майже нема. Відкриті поля, перепади висот – це все треба враховувати,

– говорить військовий.

Відтак українська армія у Зайцевому застосовує тактику ведення активної маневреної оборони. З нового – використання бронетехніки та стрільба з закритих вогневих позицій.