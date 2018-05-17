В Зайцево расстояние до вражеских позиций 50 метров, – военный

Боец 24 ОМБр по кличке "Борода" полгода держит оборону поселка Зайцево Донецкой области. Говорит, что от начала марта и по сей день продолжается "маленькое" обострение: враг использует артиллерию, запрещенную минскими договоренностями.

Об этом говорится в статье Екатерины Петренко для сайта "24": Врага видел в лицо, до них здесь 50 метров, – боец 24 ОМБр из Зайцево.

Когда мы заехали сюда, мощных обстрелов почти не было. Изредка по нам вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. А через месяц, то есть с начала марта, "гады" начали использовать артиллерию. Обстреливают ночью, а несколько последних дней – еще и утром. В семь уже начинается канонада,

– говорит боец.

По его словам, враг стреляет преимущественно из 82-миллиметрового миномета и самоходных артиллерийских установок калибра 120 м.

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"Борода" сообщает, что дистанция между украинскими позициями и враждебными очень маленькая: 50 метров и дальше. Поэтому и задачи украинские военные ставят перед собой особые.

Здесь думаешь о других вещах: как защитить личный состав, как спланировать боевые действия, чтобы не было дружественного огня по себе, как обращаться с подчиненными в роте и местным населением. В Зайцевому лесистой местности почти нет. Открытые поля, перепады высот – все это надо учитывать,

– говорит военный.

По-этому украинская армия в Зайцевому применяет тактику ведения активной маневренной обороны. Из нового – использование бронетехники и стрельба из закрытых огневых позиций.