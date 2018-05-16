Пророссийские боевики и Москва боятся, что ВСУ уже завтра перейдут в наступление, – Тимчук

Начало Операции Объединенных сил на Донбассе, получение Украиной "Джавелинов" и визит на Донбасс спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера изрядно взволновали пророссийских боевиков и их российское командование. Да, они действительно верят, что ВСУ могут начать масштабное наступление.

Такое мнение изданию "Апострофу" высказал украинский нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тимчук.

Он отметил, что в Кремле и среди руководства российских оккупационных сил на Донбассе очень однозначно восприняли переформатирование АТО в ООС – "якобы идет подготовка Киева к силовому варианту решения проблем оккупированного Донбасса".

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Второе – это предоставление Украине летального вооружения, в первую очередь ПТРК "Джавелин". Это было воспринято так, будто бы Киев готовится уже завтра наступать по всем направлениям. И визит Волкера там как раз воспринимается в контексте этой общей парадигмы. То есть ожидания наступления ВСУ, и здесь якобы приехал товарищ из Штатов, чтобы решать политические вопросы. Например, что делать дальше с Донбассом в контексте военной операции Вооруженных сил Украины,

– пояснил Тымчук.

Он отметил, что это вызывает среди них крайне негативный резонанс. Так, в "Информационном сопротивлении" сначала были уверены, что этот резонанс среди боевиков – сугубо "пропагандистская составляющая в контексте того, чтобы мобилизовать местное население против общей угрозы, а этим вопросом решить проблемы доукомплектование личным составом 1-го "армейского корпуса ДНР" и 2-го "армейского корпуса ЛНР".

Однако из тех внутренних документов, информация о которых поступает нам, создается устойчивое впечатление, что это не пропагандистские штампы. В такой сценарий реально верят в Москве, Донецке и Луганске. На самом высоком уровне действительно боятся, что ВСУ уже завтра перейдут в наступление и будет кровавая бойня на всей оккупированной территории,

– резюмировал Тимчук.

К слову, 15 мая с визитом в Донбассе побывал спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, которой провел встречу с командиром ООС Сергеем Наевым. После встречи на пресс-конференции Волкер заявил о своей готовности посетить Донецк и Луганск, но только после их переход под контроль Украины.