Тымчук сделал прогноз относительно объединения пророссийских боевиков Луганщины и Донетчины

Недавняя встреча главарей российских оккупационных войск Донетчины и Луганщины Александра Захарченко и Леонида Пасечника и их разговоры о сближении не свидетельствуют о том, что российское командование планирует объединять "республики" или запускать новый проект "Новороссия".

Такое мнение изданию "Апостроф" высказал украинский нардеп, координатор группы "Информационный сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Я не думаю, что сейчас стоит вопрос об объединении так называемых "ЛНР" и "ДНР", поскольку самый удобный момент был в конце прошлого года, когда был фактически свергнут господин Плотницкий и вместо него был назначен товарищ Пасечник. Вот тогда как раз был удобный момент, поскольку Плотницкий был той фигурой, которая в "ЛНР" контролировала финансовые потоки, имела свою систему рычагов, свои кадры и так далее. То есть при нем было сложнее говорить об объединении. А после того, как Плотницкий сбежал в Россию, настало идеальное время, чтобы провести какое-то объединение и говорить о какой-то "Новороссию", – пояснил Тымчук.

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При этом он отметил, что поскольку тогда Москва не воплотила в жизнь этот вполне реальный вариант, то на сегодня "у них вряд ли есть такое задание".

Теоретически объединение возможно, но необходимо смотреть, кто будет назначен после господина Суркова. Здесь намечается интересный расклад, поскольку мы знаем, что основной кандидатурой, хоть и не единственной, на роль куратора "ЛНР" и "ДНР" из администрации президента России является заместитель главы правительства РФ Дмитрий Козак,

– рассказал украинский нардеп.

Он добавил, что если на сегодня происходит смена куратора российских оккупационных сил, то стоит ожидать, что и на самом оккупированном Донбассе "будут какие-то окупационно-административные изменения". При этом Тымчук сказал, что пока нет явных признаков того, входит ли в эти изменения объединение "этих недореспублік", однако украинских политик не исключил такой вариант.

В любом случае то, что сейчас звучит со стороны главарей "ЛНР" и "ДНР", похоже на то, что они раскручивают идеологическую карту. Во время празднований "годовщин" своих недореспублік они и сами уточняли, что говорится о каком-то идеологическом единстве. Поэтому на данный момент это больше идеологическая карта, чем какие-то конкретные планы,

– выразил убеждение руководитель "Информационного сопротивления".

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При этом он исключил возможность проведения тайных переговоров между главарями российских оккупационных сил, поскольку "любые решения принимаются Москвой, а от них ничего не ждут".