Волкер указал, как Россия себя разоблачает на Донбассе

Ограничения для миссии ОБСЕ, которые российские оккупанты устанавливают на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, заставляют организацию думать, что российской стороне есть что скрывать.

Такое мнение высказал спецпредставитель США в Украине Курт Волкер в интервью "Голосу Америки".

Он напомнил, что в ОБСЕ начиная с февраля возникают все большие сложности в получении доступа к российско-украинской международной границе.

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По своим полномочиям, они имеют право там быть и они должны иметь право передвигаться оккупированной территорией. Такие ограничения делают невозможным для них выполнение своей работы,

– пояснил Волкер.

Также он указал на то, что даже в случае, что оккупанты пропустят наблюдателей на их пути немало пропускных пунктов.

"Это означает, что заранее идут сообщения: "Хорошо, едет ОБСЕ, готовьтесь, чтобы они ничего не увидели". Так было", – отметил спецпредставитель.

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Он также напомнил, что наблюдателям не позволяли ночевать на оккупированных территориях и они должны были возвращаться пока было светло, поэтому на границе не было достаточно эффективного наблюдения.

Однако, даже это изменилось, и теперь они не могут даже туда попасть, и поэтому думают, что там что-то есть и Россия просто не хочет, чтобы они видели, что те теперь делают,

– подчеркнул Волкер.