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Волкер указал, как Россия себя разоблачает на Донбассе

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Курт Волкер
Курт Волкер / 24 Канал

Ограничения для миссии ОБСЕ, которые российские оккупанты устанавливают на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, заставляют организацию думать, что российской стороне есть что скрывать.

Такое мнение высказал спецпредставитель США в Украине Курт Волкер в интервью "Голосу Америки".

Он напомнил, что в ОБСЕ начиная с февраля возникают все большие сложности в получении доступа к российско-украинской международной границе.

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По своим полномочиям, они имеют право там быть и они должны иметь право передвигаться оккупированной территорией. Такие ограничения делают невозможным для них выполнение своей работы, 
– пояснил Волкер.

Также он указал на то, что даже в случае, что оккупанты пропустят наблюдателей на их пути немало пропускных пунктов.

"Это означает, что заранее идут сообщения: "Хорошо, едет ОБСЕ, готовьтесь, чтобы они ничего не увидели". Так было", – отметил спецпредставитель.

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Он также напомнил, что наблюдателям не позволяли ночевать на оккупированных территориях и они должны были возвращаться пока было светло, поэтому на границе не было достаточно эффективного наблюдения.

Однако, даже это изменилось, и теперь они не могут даже туда попасть, и поэтому думают, что там что-то есть и Россия просто не хочет, чтобы они видели, что те теперь делают,
– подчеркнул Волкер.

Теги: Новости Украины Новости США Новости политики Война на Донбассе Курт Волкер
Источник: 24 Канал
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