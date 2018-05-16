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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Волкер вказав, як Росія себе викриває на Донбасі

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Курт Волкер
Курт Волкер / 24 Канал

Обмеження для місії ОБСЄ, які російські окупанти встановлюють на непідконтрольній Києву території Донбасу, змушують організацію думати, що російській стороні є що приховувати.

Таку думку висловив спецпредставник США в Україні Курт Волкер в інтерв’ю "Голосу Америки".

Він нагадав, що перед ОБСЄ починаючи з лютого постають все більші складнощі в отриманні доступу до українсько-російського міжнародного кордону.

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За своїми повноваженнями, вони мають право там бути і вони повинні мати право пересуватись окупованою територією. Такі обмеження унеможливлюють для них виконання своєї роботи,
– пояснив Волкер.

Також він вказав на те, що навіть у випадку, що окупанти пропустять спостерігачів на їхній дорозі є чимало пропускних пунктів.

"Це означає, що заздалегідь йдуть повідомлення: "Добре, їде ОБСЄ, готуйтесь, щоб вони нічого не побачили". Так було", – зазначив спецпредставник.

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Він також нагадав, що спостерігачам не дозволяли ночувати на окупованих територіях і вони мусили повертатись доки було світло, тому на кордоні не було достатньо ефективного спостереження.

Однак, навіть це змінилось, і тепер вони не можуть навіть туди потрапити, і тому думають, що там щось є і Росія просто не хоче, щоб вони бачили, що ті тепер роблять,
– наголосив Волкер.

Теги: Новини України Новини політики Новини США Курт Волкер Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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