Волкер заявив про готовність відвідати Донецьк і Луганськ, проте назвав умову

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер готовий відвідати окуповані на сьогодні Донецьк і Луганськ, проте тільки після їх звільнення і повернення під український контроль.

Про це Волкер сказав 15 травня на прес-конференції у Слов'янську.

"Я з великим задоволенням відвідаю Донецьк і Луганськ, коли там буде відновлений мир, український контроль, коли ці території знову стануть частиною України. Те, чого я не хочу робити, – це давати будь-який привід для легітимізації так званих "політичних утворень", – розповів спецпредставник.

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Волкер також наголосив на тому, що ці "республіки" контролюються Росією".

Нагадаємо, 15 травня в районі проведення Операції Об’єднаних сил Курт Волкер зустрівся з генерал-лейтенантом, керівником ООС Сергієм Наєвим.