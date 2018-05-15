Волкер заявил о готовности посетить Донецк и Луганск, однако назвал условие

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер готов посетить оккупированные сегодня Донецк и Луганск, однако только после их освобождения и возвращения под украинский контроль.

Об этом Волкер сказал 15 мая на пресс-конференции в Славянске.

"Я с большим удовольствием посещу Донецк и Луганск, когда там будет восстановлен мир, украинский контроль, когда эти территории вновь станут частью Украины. То, чего я не хочу делать, – это давать любой повод для легитимизации так называемых "политических образований", – рассказал спецпредставитель.

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Волкер также отметил, что эти "республики" контролируются Россией ".

Напомним, 15 мая в районе проведения операции Объединенных сил Курт Волкер встретился с генерал-лейтенантом, руководителем ООС Сергеем Наевым.