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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Тимчук зробив прогноз щодо об’єднання проросійських бойовиків Луганщини та Донеччини

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Дмитро Тимчук зробив прогноз щодо об’єднання проросійських бойовиків Луганщини та Донеччини
Дмитро Тимчук зробив прогноз щодо об’єднання проросійських бойовиків Луганщини та Донеччини / Infa.ua

Нещодавня зустріч ватажків російських окупаційних військ Донеччини та Луганщини Олександра Захарченка та Леоніда Пасічника та їх розмови про зближення не свідчать про те, що російське командування планує об'єднувати "республіки" або запускати новий проект "Новоросія".

Таку думку виданню "Апостроф" висловив український нардеп, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

"Я не думаю, що зараз стоїть питання про об'єднання так званих "ЛНР" і "ДНР", оскільки найзручніший момент був у кінці минулого року, коли був фактично скинутий пан Плотницький і замість нього був призначений товариш Пасічник. Ось тоді якраз був зручний момент, оскільки Плотницький був тією фігурою, яка в "ЛНР" контролювала фінансові потоки, мала свою систему важелів, свої кадри і так далі. Тобто при ньому було складніше говорити про об'єднання. А після того, як Плотницький втік до Росії, настав ідеальний час, щоб провести якесь об'єднання і говорити про якусь "Новоросію", – пояснив Тимчук.

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При цьому він зазначив, що оскільки тоді Москва не втілила в життя цей цілком реальний варіант, то на сьогодні "у них навряд чи є таке завдання".

Теоретично об'єднання можливе, але необхідно дивитися, хто буде призначений після пана Суркова. Тут намічається цікавий розклад, оскільки ми знаємо, що основною кандидатурою, хоч і не єдиною, на роль куратора "ЛНР" і "ДНР" з адміністрації президента Росії є заступник голови уряду РФ Дмитро Козак,
– розповів український нардеп.

Він додав, що якщо на сьогодні відбувається зміна куратора російських окупаційних сил, то варто чекати, що і на самому окупованому Донбасі "будуть якісь окупаційно-адміністративні зміни". При цьому Тимчук сказав, що поки що немає явних ознак того, чи входить у ці зміни об'єднання "цих недореспублік", проте українських політик не виключив такий варіант.

У будь-якому разі те, що зараз звучить з боку ватажків "ЛНР" і "ДНР", схоже на те, що вони розкручують ідеологічну карту. Під час святкувань "річниць" своїх недореспублік вони і самі уточнювали, що мовиться про якусь ідеологічну єдність. Тому на цей момент це більше ідеологічна карта, ніж якісь конкретні плани,
– висловив переконання керівник "Інформаційного спротиву".

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При цьому він виключив можливість проведення таємних переговорів між ватажками російських окупаційних сил, оскільки "будь-які рішення приймаються Москвою, а від них нічого не чекають".

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Росії Новини політики Новини Донецька Новини Луганська
Джерело: 24 Канал
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