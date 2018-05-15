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Чого очікувати Україні після звільнення помічника Путіна Суркова: думка експерта

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Путіна перестав влаштовувати Сурков
Путіна перестав влаштовувати Сурков / 24 Канал

Ймовірність звільнення помічника Путіна Суркова, який курував ОРДЛО і вів переговори щодо України зі спецпредставником США Куртом Волкером, висока. Причин кілька, але тоді постане питання його заміни.

Про це сайту "24" розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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За його словами, є дві причини можливого звільнення Суркова. Перша – втома самого Суркова від України і конфлікту на Донбасі. В Росії, зазначає експерт, є відчуття, що конфлікт надовго, а його вирішення малоперспективне.

Друга – є інформація, що від Суркова втомився сам Путін. Зокрема, Сурков не відповідав на дзвінки Путіна. В це важко повірити, але все може бути. В будь-якому разі, наголошує Фесенко, все залежить від Путіна. Якщо президент РФ скаже, щоб Сурков залишився, так і буде.

Головна інтрига, зазначає експерт, – хто замінить Суркова? На думку Володимира Фесенка, навряд чи це може бути Григорій Явлінський (російський опозиційний політик, екс-депутат Держдуми – "24"), про що ходять чутки.

Сурков – ефективний виконавець для Путіна. А Явлінський – людина з іншими поглядами, ніж Путін. А потрібна людина, яка буде провідником політики Путіна, яка впливатиме на тактику, але не стратегічні рішення. Призначення Явлінського замість Суркова могло б бути тактичним ходом, щоб показати Заходу, що Росія готова до компромісу. Однак такий сценарій не дуже реалістичний,
– вважає Фесенко.

Політолог вказує ще на одну проблему, яка може виникнути із звільненням Суркова. Зокрема, зазначає він, Сурков виконував дві функції – переговорну – спочатку з екс-помічником Держсекретаря США Вікторією Нуланд, а зараз із Волкером. Він також був куратором ОРДЛО. І саме там у нього була конкуренція з російськими силовиками і деякими фігурами в оточенні Путіна.

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"Зараз на роль переговірника замість Суркова можуть висунути високопоставленого дипломата. Хоча виникне проблема, наскільки ця людина буде близькою до Путіна. Для американців це важливо. Канал Волкер-Сурков мав таке значення, тому що Сурков мав прямий доступ до Путіна", – зауважує Володимир Фесенко.

Можливо, за його словами, таким переговірником може стати колишній віце-прем'єр РФ Сергій Приходько. Він має доступ до Путіна. Але тоді куратором Донбасу може стати хтось інший, що може вплинути на персональні призначення в ОРДЛО і на рівень бойових дій, якщо це буде хтось із російських силовиків. Є ризик активізації.

"Загалом, звільнення Суркова призведе до якихось змін. Але не до принципових чи стратегічного характеру",
– вважає Фесенко.

Нагадаємо, росЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що після інавгурації Путіна 7 травня він може усунути Владислава Суркова з переговорів з помічником державного секретаря США Куртом Волкером. Водночас колишній помічник глави Пентагону Майкл Карпентер заявив, що помічник Путіна Владислав Сурков, який був делегований на переговори із Волкером щодо українського питання, цей процес просто імітував. До слова, в ці дні спеціальний представник Держдепу США Курт Волкер перебуває з візитом в Україні.

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Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Війна на Донбасі Курт Волкер
Джерело: 24 Канал
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