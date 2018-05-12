Волкер назвав причину візиту в Україну
Спеціальний представник Державного департаменту США Курт Волкер анонсував поїздку на Донбас.
За його словами, поїздка запланована на початку наступного тижня – 14 травня. Про це він заявив Twitter.
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"На наступному тижні я прямую в східну Україну, щоб більше дізнатися про ситуацію на місцях і дізнатися про гуманітарну кризу на Донбасі", – йдеться в повідомленні Волкера.
Джерело: 24 Канал
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